Защитит от FPV-дронов: для ВСУ создали новую портативную ситему РЭБ (фото)

Новое средство против российских беспилотников весит всего 10 килограмм, удобно для переноски и может автономно работать от 2 до 5 часов.

Related video

Украинские разработчики создали для Сил обороны Украины портативную систему радиоэлектронной борьбы с актуальным набором диапазонов. Об этом говорится в Telegram-канале "Antidrone.cc / Антидрон Україна / Окопний РЕБ".

Сообщается, что новое средство РЭБ оснащено комбинацией обычных и цифровых "подпротокольных" модулей. Система может подавлять вражеские дроны в диапазонах:

400-500 МГц;

500-600 МГц;

700-1000 МГц.

Портативная система РЭБ против FPV Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Устройство выполнено в металлическом влагозащитном корпусе, с удобными ручками для переноски и весит 10 килограмм без учета аккумулятора. Внешний аккумулятор Li-ion или LiFePo4 (на выбор) обеспечивает автономную работу от 2 до 5 часов. Для защиты от перегрева в аппарат интегрировали системы активного и пассивного охлаждения. Установленная мощность средства РЭБ — 200 Вт.

Портативная система РЭБ против FPV Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна Портативная система РЭБ против FPV Фото: Anti-drone / C-UAS / Антидрон Україна

Напомним, украинская компания "Пиранья Тех" создала мобильную систему МСПБПЛА-12 для противодействия беспилотным летательным аппаратам, которая подавляет 14 диапазонов радиочастот от 200 МГц до 6000мГц, заставляя любые беспилотники падать, "слепнуть" или теряться в пространстве.

В свою очередь российские оккупанты заявили, что испытали систему радиоэлектронной борьбы под названием "Ведро", которая якобы глушит все диапазоны FPV-дронов и почти не нагревается после примерно часа работы.