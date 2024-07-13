Уберегут технику от дронов и ракет: украинские производители удивят россиян новыми средствами РЭБ

Инженеры и программисты из Украины готовятся передать военным технологии, которые должны стать "геймчейнджерами" во время войны. Представители KVERTUS, Piranha Tech и "Одуванчик" раскрыли Фокусу некоторые детали.

Related video

Во время полномасштабной войны в Украине дроны стали едва ли не главным наступательным оружием, поэтому военным очень важно иметь эффективные системы противодействия. Украинские предприятия KVERTUS, Piranha Tech и "Кульбаба" рассказали Фокусу о новейших разработках в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут значительно изменить ситуацию на поле боя.

KVERTUS — обнаружение и уничтожение дронов

СЕО KVERTUS Ярослав Филимонов заявил, что его компания на сегодня является самой масштабной и системной в производстве средств радиоэлектронной борьбы в Украине, как портативных, так и стационарных — для защиты критической инфраструктуры, заводов и важных объектов. Особенность производителя заключается в том, что вся линейка средств стоит на вооружении в Вооруженных Силах Украины, все они кодифицированы по стандартам НАТО. KVERTUS является официальным поставщиком средств во все силовые структуры: ВСУ, Нацгвардию, Нацполицию, СБУ, Государственную пограничную службу и так далее.

"Они все закупают официально, мы работаем полностью "набело", то есть не продаем ничего за "кэш" без документов. Мы продаем наши изделия именно как средства радиоэлектронной борьбы. Не усилители сигналов, не антенны, не ретрансляторы, а именно средства РЭБ, и это основное наше отличие от подавляющего большинства других производителей. На сегодня наша линейка насчитывает около 30 различных средств под различные задачи. Есть и универсальные, например, хедлайнер — ружье KВЕРТУС AD G-6+. Есть же средства, персонализированные под задачи, когда надо где-то противодействовать дронам. У нас есть отдельные решения против FPV-дронов, против дронов-разведчиков, отдельно на технику, на солдата в формате рюкзака. Мы работаем сейчас, даем решения, которые актуальны здесь и сегодня, но и думаем на опережение, разрабатывая технологии, которые будут актуальны через полгода, через год, через три или пять лет.", — отметил глава KVERTUS.

Недавно компания подписала соглашение с "Украинской бронетехникой" — производителем бронированной техники, такой как бронемашина "Новатор" и САУ "Богдана", о том, что вся эта техника будет комплектоваться средствами РЭБ от KVERTUS прямо на производстве, то есть выезжать она к заказчику будет уже защищенная.

Представители KVERTUS и "Украинской бронетехники" заключили соглашение Фото: Kvertus

"Это самый правильный путь, который мы сейчас будем пытаться доносить до других производителей бронированной и любой другой техники, которая используется на войне. Потому что условный бронированный джип без защиты — голая цель, которую сразу можно поразить дроном, или отправив в ремонт, или уничтожив в принципе", — прокомментировал Ярослав Филимонов.

KVERTUS постоянно работает над разработкой новых средств, в частности, в течение последнего полутора лет разработчики работали над средством радиоэлектронной разведки KVERTUS MS AZIMUTH. По словам Ярослава Филимонова, сейчас он является лучшим в своем классе устройством для обнаружения дронов не только среди украинских, но и среди зарубежных аналогов.

Система РЕР Kvertus Ms Azimuth Фото: Kvertus

"Осенью мы представим KVERTUS MS RANGER — это средство, которое будет точнее пеленговать, у него будет лучшее антеннофидерное решение, и он будет видеть дальше. Это очень технологичная штука, которую можно будет объединять в сеть, чтобы передавать данные онлайн во все наши системы ведения боевых действий вроде "Графит", — поделился глава компании, — Буквально вчера мы были на полигоне и тестировали другое наше средство радиоэлектронной разведки в определенных условиях, скажем так. Это пока секретный спецпроект, но скоро он станет геймчейнджером на поле боя в отношении дронов и пилотов. Пока я не могу раскрывать данные, и, видимо, вообще не смогу. Но это очень мощный спецпроект".

Еще через несколько недель КѴЕРТУС собирается представить совершенно новую технологию средства радиоэлектронной борьбы. Если сейчас 95% всех средств РЭБ применяют аналоговые модули, которые создают мощный "белый шум", то новинка работает ниже уровня шумов и воздействует на протокола связи, не препятствуя передаче сигнала.

"Мы будем раздавать эти средства военным для их тестирования в условиях ведения боевых действий. Эта технология дает возможность перепрошивать нужные частоты через интернет. Этим средством можно будет пользоваться и управлять удаленно, через смартфон", — отметил Ярослав Филимонов.

Еще одну крайне важную новинку KVERTUS готовится выпустить в конце лета — автоматизированный комплекс обнаружения и обезвреживания. Условно говоря, AZIMUTH будет указывать направление или точку на карте, где что-то движется, а также радиочастоту этой цели. Затем средство подавления — то есть РЭБ — будет нейтрализовать цель по новой технологии работы по протоколу, именно на частотах цели.

"Мы еще будем проводить тестирование, исследования, но вкладываем такую логику, что технология будет работать не только против коммерческих дронов типа DJI, Autel, FPV, но и против крупных дронов типа "Орлан", Zala, SuperCam, "Ланцет" и так далее. Мы верим в то, что это новейшее средство РЭБ будет обезвреживать все дроны, чтобы не повторялись такие ситуации, как та, что недавно случилась в Миргороде, где висел корректирующий дрон и направлял ракету, куда нужно ударить, — анонсировал Филимонов, — Сам по себе ударный дрон "Ланцет" не так страшен, как дрон, который его наводит. Когда наша технология будет способна прерывать протокол связи между этими типами БПЛА, я думаю, мы сможем сохранить большое количество нашей техники от повреждений. Это значительно укрепит нашу позицию и добавит мощности в выполнении боевых задач. Мы сейчас тестируем, раздаем образцы для опытного использования военными, и я думаю, что где-то в августе уже будем готовы все рассказать".

РЭБ-рюкзаки

Выше Ярослав Филимонов упомянул о средствах РЭБ в виде рюкзаков, которые должны защищать бойцов на поле боя. Многие критикуют такой подход из-за того, что наличие источника мощного радиоизлучения очень близко к телу может навредить здоровью солдата. Ярослав Филимонов рассказал, почему такие комплексы все равно необходимы украинским военным и как компания снижает риски.

"Война — в целом неполезная для здоровья ситуация. На ней речь идет об употреблении. FPV-дрон принесет больше вреда, чем антидроновой рюкзак. Мы даем рекомендацию по его применению в инструкции и в паспорте изделия, там все четко прописано, — говорит президент. — Любое излучение, будь то антидроновое средство, или мобильный телефон, или wi-fi роутер, или другие приборы, которые что-то излучают, какой-то вред здоровью наносят. Сейчас в тех условиях, в которых находятся наши военные, приходится выбирать лучшее из худшего: или быть облученным оборудованием, или погибнуть от дрона".

Военные с системами РЭБ KVERTUS AD COUNTER FPV BACKPACK Фото: Kvertus

Самое главное: один человек должен пользоваться РЭБ-рюкзаком суммарно не более часа в сутки, а затем передавать другому. При таком использовании, как предполагают в KVERTUS, критического вреда здоровью это оборудование не нанесет. Впрочем, компания хочет убедиться в этом, получив научное подтверждение, но его пока нет.

"Мы занимаемся этим вопросом, он нас беспокоит, потому что хочется не только защитить жизнь и здоровье наших бойцов, а и чтобы они вернулись домой здоровыми после использования средств РЭБ. Но на сегодня нет однозначного ответа, насколько это вредно. Скажем так: этот вопрос еще исследуется. К сожалению, в Украине нет ни одной организации, которая может провести лабораторные исследования на мышах или крысах и дать точный ответ, какое именно влияние имеет оборудование. Поэтому мы сейчас ищем, кто для нас сможет провести такие исследования за рубежом", — пояснил Ярослав Филимонов.

Piranha Tech — оружие против "разведчиков"

Анатолий Храпчинский, заместитель директора компании Piranha Tech, говорит, что украинские инженеры уже производят средства РЭБ на собственных генераторах — это, то что создает радиопомехи, которые затем усиливаются.

"У нас есть несколько видов генераторов как для больших систем, так и для маленьких, мобильных. Есть еще более технологичные средства РЭБ, которыми можно управлять через мобильный телефон с помощью мобильного приложения. Там можно менять большое количество параметров, включая диапазон и мощность", — отметил он.

Как говорит эксперт, сейчас на линии фронта в основном используют те средства РЭБ, которые можно поставить или на технику, или в окоп. То есть большинство из них служат для защиты личного состава.

"Но у нас уже есть предложения по созданию систем, которые помогут выполнять более весомые задачи — перекрытие больших секторов. Мы предлагаем систему SPR, которая позволяет закрывать расстояния от 5 до 20 километров. Это выявление и уничтожение путем подавления каналов, которые могут использовать для управления разведывательными или ударными БПЛА", — рассказал Анатолий Храпчинский.

Российский разведывательный беспилотник ZALA Фото: Скриншот

Для сравнения, Россия имеет большое количество средств электронной борьбы, которые построены на автомобильных или на гусеничных шасси. Есть некоторые мощные системы, которые подавляют, например, навигацию в акватории Балтийского моря. Однако такую технику нельзя эффективно использовать на линии фронта, потому что она малоподвижна, громоздка, очень видима средствам радиоэлектронной разведки, не может быстро собраться и уехать. Украине надо принимать во внимание эти ошибки и создавать мощные, но мобильные системы, которые смогут работать, например, против вражеской техники.

"У нас есть очень хорошие системы, которые позволяют подавлять навигацию или делать подмену координат, что уменьшает точность как российских ракет, так и авиабомб. Понятно, что их надо больше. Есть средства, которые защищают в окопе. Мы обеспечили некоторые направления системами, которые защищают секторами и при этом не очень громоздкие. Есть такие системы, которые по сути мобильные и небольшие, но выполняют в глобальные важные задачи. Еще у нас есть системы, которые могут закрывать прифронтовые города, которые очень страдают от атак FPV-дронов. То есть мы говорим о построении нескольких линий обороны с системами разных классов, стационарными, или подвижными. Здесь нужен большой набор оборудования, которое будет создавать единую систему защиты", — отметил Анатолий Храпчинский.

В интервью Фокусу он также рассказал о еще одной полезной украинской разработке — программное обеспечение, которое модулирует полностью линию обороны и обеспечивает коммуникацию между подразделениями на уровне командира дивизии предлагать решения по коммуникации между подразделениями. Сейчас существует много различных средств, помогающих выявлять и обезвреживать БПЛА различными способами, поэтому очень важно наладить связь между пилотами и средствами РЭБ.

"Одуванчик" и новая эра антидронных ружей

Глава R&D (разработка и исследования) предприятия-производителя Роман Рубанк утверждает, что "Одуванчик" — это комплексное средство против дронов, которое разрабатывалось в первую очередь для защиты малого подвижного транспорта. На фронте уже более тысячи комплексов, они известны военным и пользуются спросом среди них.

Как пояснил Роман Рубан, "Кульбаба" получила модульную конструкцию, что значительно увеличило возможности выживания системы. В случае вражеской атаки комплекс в едином корпусе страдает весь, и военные теряют сразу все частоты. Модульный комплекс имеет больше шансов выжить благодаря диверсификации различных модулей, различных антенн, можно отдельные поврежденные детали заменить, и оно будет работать дальше.

Украинский комплекс РЭБ "Одуванчик" имеет модульную конструкцию Фото: Роман Рубан/ Facebook

"Я конструировал "Одуванчик" именно таким образом. Например, нам часто отсылают на ремонт один поврежденный блок с одной антенной на одну частоту, а другие два блока еще ездят на машине и защищают. Если бы корпус был единым целым, то военные потеряли в разом всю защиту", — поделился разработчик.

Роман Рубан выделил еще двух украинских производителей, которые, по его мнению, производят неплохие вещи. Первый — компания UNWAVE и их комплекс "Шатро", который тоже пользуется спросом у военных. Второй — это "Antidrone.cc", он же "Антидрон Украина".

"Среди всех производителей я больше не знаю никого, кто мог бы стать на один уровень с "Кульбабой", а эти производители могут, они классные", — отметил он.

Команда разработчиков "Одуванчика" недавно вернулись с выставки Eurosatory 2024, которая проводилась в Париже, и общее впечатление от этой выставки описали следующими словами: мир не готов к той войне, которая сейчас происходит в Украине, и даже не готовится.

"Все решения для защиты против БПЛА, которые мы видели, были на уровне аллеи стартапов. А средства, уже выставленные как образцы, которыми они гордятся — это уровень начала наших военных действий. И даже через полгода эти средства уже стали неэффективными, не говоря уже о сейчас. Сегодня любые устройства, которые можно было бы купить у производителя с этой выставки по контракту, на фронте были бы абсолютно неэффективны", — подчеркнул инженер.

Антидронные ружья

Антидронные ружья или пушки — это средства РЭБ, которые могут подавлять беспилотные летательные аппараты с помощью узконаправленных радиоволн. В первые два года полномасштабной войны они пользовались довольно высокой популярностью, но сейчас, по словам Романа Рубана, требуют кардинальных изменений, и производители работают в этом направлении. Так он сам скоро планирует реконструировать одну модель ружья под современные требования фронте и вскоре выпускать ее серийно. Причина заключается в том, что изменились частоты, на которых работают дроны.

Как пояснил Роман Рубан, на зарубежных производителей Украина уже полагаться не может так, как раньше. Например, в Латвии и Литве производят неплохие средства, но разработчики медленно реагируют на изменения, которые происходят на войне. Если возможности их ружей совпадают с потребностями украинских военных — то можно приобрести, но если нет, то эти же производители имеют много заказчиков в других странах, поэтому не будут переделывать свои изделия. Между тем производителям в Украине приходится быть гибкими, они могут быстро получить обратную связь с фронта и доработать свои модели. Если это удается — то антидроновое ружье будет актуальным и в дальнейшем.

Антидроновое ружье Mara SF, разработанное Романом Рубаном Фото: Роман Рубан / Facebook

"Например, раньше ружье требовало частот 800-900 МГц — один диапазон, 2,4 ГГц — второй диапазон, 5,8 ГГц — третий, 1,2 ГГц и так далее — четвертый, спутниковый диапазон. С этого все начиналось, но, если взять это ружье сейчас, оно уже не актуально, потому что у него будут работать только два диапазона. Другие не будут нужны, потому что GPS-диапазоны сейчас на фронте не используется, диапазон 800-900 МГц уже слишком узкий, уже есть частоты и выше, и ниже, поэтому нет смысла его использовать и вообще на него рассчитывать, — предупредил разработчик, — Нужна более комплексная защита. Такое ружье, если оно закуплено за рубежом, например, в Китае или у производителей из Европы, было актуально год назад и тогда можно было его использовать, сейчас же оно на фронте становится чемоданом без ручки.

По мнению Романа Рубана, сейчас в антидроновом ружье стоит оставить только два частотных диапазона: 2,4 ГГц и 5 8 ГГц, остальные фактически не нужны. Благодаря свободному месту можно увеличить количество модулей помех, чтобы сделать "перекрестный огонь", а благодаря освободившемуся энергопотреблению можно уменьшить АКБ или или просто увеличить время работы без подзарядки.

"Вот вам элементарный ближайший план доработки антидронових ружей, по которому пойдут местные производители для того, чтобы эти средства были актуальными. Потому что другие частоты просто не нужны. Зачем ставит 800-900 МГц или 1,2 ГГц, тратить на это деньги? Лучше усилить 2,4-5,8 ГГц, потому что эти частоты блокируют работу разведывательной деятельности БПЛА и "сбросов", которые тоже на них работают. "Разведчикам" и "сбросам" невозможно противодействовать купольными системам, потому что у них иначе построены системы связи, Поэтому нам нужны более мощные системы направленного действия, и ружья ничем не будут заменены против разведывательной деятельности", — подчеркнул Роман Рубан.