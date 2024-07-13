Збережуть техніку від дронів і ракет: українські виробники здивують росіян новими засобами РЕБ

Інженери та програмісти з України готуються передати військовим технології, які мають стати "геймчейнджерами" під час війни. Представники KVERTUS, Piranha Tech та "Кульбаба" розкрили Фокусу деякі деталі.

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Під час повномасштабної війни в Україні дрони стали чи не найголовнішою наступальною зброєю, тому військовим дуже важливо мати ефектині системи протидії. Українські підприємтсва KVERTUS, Piranha Tech та "Кульбаба" розповіли Фокусу про новітні розробки у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ), які можуть значно змінити ситуацію на полі бою.

KVERTUS — виявлення і знищення дронів

СЕО KVERTUS Ярослав Філімонов заявив, що його компанія на сьогодні є наймасштабнішою та найсистемнішою у виробництві засобів радіоелектронної боротьби в Україні, як портативних, так і стаціонарних — для захисту критичної інфраструктури, заводів і важливих об'єктів. Особливість виробника полягає у тому, що вся лінійка засобів стоїть на озброєнні в Збройних Силах України, всі вони кодифіковані за стандартами НАТО. KVERTUS є офіційним постачальником засобів у всі силові структури: ЗСУ, Нацгвардію, Нацполіцію, СБУ, Державну прикордонну службу і так далі.

"Вони всі закуповують офіційно, ми працюємо повністю "набіло", тобто не продаємо нічого за "кеш" без документів. Ми продаємо наші вироби саме як засоби радіоелектронної боротьби. Не підсилювачі сигналів, не антени, не ретранслятори, а саме засоби РЕБ, і це основна наша відмінність від переважної більшості інших виробників. На сьогодні наша лінійка налічує біля 30 різних засобів під різні завдання. Є й універсальні, наприклад, хедлайнер – рушниця KВЕРТУС AD G-6+. Є ж засоби, персоналізовані під завдання, коли треба десь протидіяти дронам. У нас є окремі рішення проти FPV-дронів, проти дронів-розвідників, окремо на техніку, на солдата у форматі рюкзака. Ми працюємо зараз, даємо рішення, які актуальні тут і сьогодні, але й думаємо на випередження, розробляючи технології, які будуть актуальними через пів року, через рік, через три чи п'ять років.", — зазначив голова KVERTUS.

Нещодавно компанія підписала угоду з "Українською бронетехнікою" – виробником броньованої техніки, такої як бронемашина "Новатор" і САУ "Богдана", про те, що вся ця техніка буде комплектуватися засобами РЕБ від KVERTUS прямо на виробництві, тобто виїжджатиме вона до замовника вже захищена.

Представники KVERTUS та "Української бронетехніки" уклали угоду Фото: Kvertus

"Це найправильніший шлях, який ми зараз будемо намагатися доносити до інших виробників броньованої і будь-якої іншої техніки, яка використовується на війні. Тому що умовний броньований джип без захисту – гола ціль, яку одразу можна вразити дроном, або відправивши в ремонт, або знищивши у принципі", — прокоментував Ярослав Філімонов.

KVERTUS постійно працює над розробкою нових засобів, зокрема, протягом останнього півтора року розробники працювали над засобом радіоелектронної розвідки KVERTUS MS AZIMUTH. За словами Ярослава Філімонова, наразі він є найкращим у своємі класі пристроєм для виявлення дронів не тільки серед українських, а й серед закордонних аналогів.

Система РЕР Kvertus Ms Azimuth Фото: Kvertus

"Восени ми представимо KVERTUS MS RANGER – це засіб, який буде точніше пеленгувати, у нього буде краще антеннофідерне рішення, і він буде бачити далі. Це дуже технологічна штука, яку можна буде об'єднувати в мережу, аби передавати дані онлайн в усі наші системи ведення бойових дій на зразок "Графіт", — поділився голова компанії. — Буквально вчора ми були на полігоні і тестували інший наш засіб радіоелектронної розвідки в певних умовах, скажімо так. Це поки що секретний спецпроєкт, але скоро він стане геймчейнджером на полі бою щодо дронів та пілотів. Поки я не можу розкривати дані, і, мабуть, взагалі не зможу. Але це дуже потужний спецпроєкт".

Ще за кілька тижнів КVERTUS збирається представити абсолютно нову технологію засобу радіоелектронної боротьби. Якщо зараз 95% всіх засобів РЕБ застосовують аналогові модулі, які створюють потужний "білий шум", то новинка працює нижче рівня шумів і впливає на протоколу зв'язку, не перешкоджаючи передачі сигналу.

"Ми будемо роздавати ці засоби військовим для їхнього тестування в умовах ведення бойових дій. Ця технологія дає можливість перепрошивати потрібні частоти через інтернет. Цим засобом можна буде користуватися та управляти віддалено, через смартфон", — зазначив Ярослав Філімонов.

Ще однe вкрай важливу новинку KVERTUS готується випустити наприкінці літа — автоматизований комплекс виявлення та знешкодження. Умовно кажучи, AZIMUTH буде вказувати напрям або точку на карті, де щось рухається, а також радіочастоту цієї цілі. Потім засіб придушення — тобто РЕБ — буде нейтралізувати ціль за новою технологією роботи по протоколу, саме на частотах цілі.

"Ми ще будемо проводити тестування, дослідження, але вкладаємо таку логіку, що технологія буде працювати не тільки проти комерційних дронів типу DJI, Autel, FPV, а й проти великих дронів типу "Орлан", Zala, SuperCam, "Ланцет" і так далі. Ми віримо в те, що цей новітній засіб РЕБ буде знешкоджувати всі дрони, аби не повторювалися такі ситуації, як та, що недавно трапилася у Миргороді, де висів коригувальний дрон і направляв ракету, куди потрібно вдарити, — анонсував Філімонов. — Сам по собі ударний дрон "Ланцет" не такий страшний, як дрон, що його наводить. Коли наша технологія буде здатна переривати протокол зв'язку між цими типами БПЛА, я думаю, ми зможемо зберегти велику кількість нашої техніки від ушкоджень. Це значно зміцнить нашу позицію і додасть потужності у виконанні бойових завдань. Ми зараз тестуємо, роздаємо зразки для дослідного використання військовими, і я думаю, що десь у серпні вже будемо готові все розказати".

РЕБ-рюкзаки

Вище Ярослав Філімонов згадав про засоби РЕБ у вигляді рюкзаків, які мають захищати бійців на полі бою. Багато хто критикує такий підхід через те, що наявність джерела потужного радіовипромінюваання дуже близько до тіла може зашкодити здоров'ю солдата. Ярослав Філімонов розповів, чому такі комплекси все одно необхідні українським військовим і як компанія знижує ризики.

"Війна — загалом некорисна для здоров’я ситуація. На ній ідеться про вживання. FPV-дрон принесе більше шкоди, аніж антидроновий рюкзак. Ми даємо рекомендацію щодо його застосування в інструкції і в паспорті виробу, там все чітко прописано, — каже президент. — Будь-яке випромінювання, чи це антидроновий засіб, чи мобільний телефон, чи wi-fi роутер, чи інші прилади, які щось випромінюють, якоїсь шкоди здоров'ю завдають. Зараз у тих умовах, у яких знаходяться наші військові, доводиться обирати краще з гіршого: або бути опроміненим обладнанням, або загинути від дрона".

Військові з cистемами РЕБ KVERTUS AD COUNTER FPV BACKPACK Фото: Kvertus

Найголовніше: одна людина має користуватися РЕБ-рюкзаком сумарно не більше як годину на добу, а потім передавати іншому. При такому використанні, як припускають у KVERTUS, критичної шкоди здоров'ю це обладнання не завдасть. Втім, компанія хоче переконатися у цьому, отримавши наукове підтведження, але його поки немає.

"Ми переймаємося цим питанням, воно нас непокоїть, бо хочеться не тільки захистити життя і здоров'я наших бійців, а і щоб вони повернулися додому здоровими після використання засобів РЕБ. Але на сьогодні немає однозначної відповіді, наскільки це шкідливо. Скажемо так: це питання ще досліджується. На жаль, в Україні немає жодної організації, яка може провести лабораторні дослідження на мишах чи щурахі і дати точну відповідь, який саме вплив має обладнання. Тому ми зараз шукаємо, хто для нас зможе провести такі дослідження за кордоном", — пояснив Ярослав Філімонов.

Piranha Tech — зброя проти "розвідників"

Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії Piranha Tech, каже, що українські інженери вже виробляють засоби РЕБ на власних генераторах — це, те що створює радіоперешкоди, які потім підсилюються.

"У нас є декілька видів генераторів як для великих систем, так і для маленьких, мобільних. Є ще більш технологічні засоби РЕБ, якими можна керувати через мобільний телефон за допомогою мобільного додатку. Там можна змінювати велику кількість параметрів, включно з діапазоном та потужністю", — зазначив він.

Як каже експерт, зараз на лінії фронту в основному використовують ті засоби РЕБ, які можна поставити або на техніку, або в окоп. Тобто більшість з них слугують для захисту особового складу.

"Але в нас вже є пропозиції щодо створення систем, які допоможуть виконувати більш вагомі завдання — перекриття великих секторів. Ми пропонуємо систему SPR, яка дозволяє закривати відстані від 5 до 20 кілометрів. Це виявлення і знищення шляхом придушення каналів, які можуть використовувати для керування розвідувальимиі або ударними БПЛА", — розповів Анатолій Храпчинський.

Російський розвідувальний безпілотник ZALA Фото: Скриншот

Для порівняння, Росія має велику кількість засобів електронної боротьби які побудовані на автомобільних або на гусеничних шасі. Є деякі потужні системи, які придушують, наприклад, навігацію в акваторії Балтійського моря. Однак таку техніку не можна ефективно використовувати на лінії фронту, тому що вона малорухома, громіздка, дуже видима засобам радіоелектронної розвідки, не може швидко зібратися і поїхати. Україні треба брати до уваги ці помилки і створювати потужні, але мобільні системи, які зможуть працювати, наприклад, проти ворожої техніки.

"У нас є дуже гарні системи які дозволяють пригнічувати навігацію або робити підміну координат, що зменшує точність як російських ракет, так і авіабомб. Зрозуміло що їх треба більше. Є засоби, які захищають в окопі. Ми забезпечили деякі напрямки системами, які захищають секторами і при цьому не дуже громіздкі. Є такі системи, які по суті мобільні і невеликі, але виконують в глобальні важливі завдання. Ще у нас є системи, які можуть закривати прифронтові міста, які дуже страждають від атак FPV-дронів. Тобто ми кажемо про побудову декількох ліній оборони з системами різних класів, стаціонарними, або рухомими. Тут потрібен великий набір обладнання, яке буде створювати єдину систему захисту", — зазначив Анатолій Храпчинський.

В інтерв'ю Фокусу він також розповів про ще одну корисну українську розробку — програмне забезпечення, яке модулює повністю лінію оборони і забезпечує комунікацію між підрозділами на рівні командира дивізії пропонувати рішення щодо комунікації між підрозділами. Зараз існує багато різних засобів, що допомагають виявляти і знешкоджувати БПЛА різними способами, тому дуже важливо налагодити зв'язок між пілотами та засобами РЕБ.

"Кульбаба" та нова эра антидронових рушниць

Голова R&D (розробка та дослідження) підприємства-виробника Роман Рубанк стверджує, що "Кульбаба" — це комплексний засіб проти дронів, який розроблявся в першу чергу для захисту малого рухомого транспорту. На фронті вже більше тисячі комплексів, вони відомі військовим і користуються попитом серед них.

Як пояснив Роман Рубан, "Кульбаба" отримала модульну конструкцію, що значно збільшила можливості виживання системи. У випадку ворожої атаки комплекс в єдиному корпусі страждає весь, і військові втрачають одразу всі частоти. Модульний комплекс має більше шансів вижити завдяки диверсифікації різних модулів, різних антен, можна окремі пошкоджені деталі замінити, і воно працюватиме далі.

Український комплекс РЕБ "Кульбаба" має модульну конструкцію Фото: Роман Рубан/ Facebook

"Я конструював "Кульбабу" саме таким чином. Наприклад, нам часто відсилають на ремонт один пошкоджений блок з однією антеною на одну частоту, а інші два блоки ще їздять на машині і захищають. Якби корпус був єдиним цілим, то військові втратили в разом весь захист", — поділився розробник.

Роман Рубан виділив ще двох українських виробників, які, на його думку, виробляють непогані речі. Перший — компанія UNWAVE і їх комплекс "Шатро", який теж має попит у військових. Другий — це "Antidrone.cc", він же "Антидрон Україна".

"Серед всіх виробників я більше не знаю нікого, хто міг би стати на один рівень з "Кульбабою", а ці виробники можуть, вони класні", — зазначив він.

Команда розробників "Кульбаби" нещодавно повернулися з виставки Eurosatory 2024, яка проводилася у Парижі, і загальне враження від цієї виставки описали наступними словами: світ не готовий до тієї війни, яка зараз відбувається в Україні, і навіть не готується.

"Всі рішення для захисту проти БПЛА, які ми бачили, були на рівні алеї стартапів. А засоби, вже виставлені як зразки, якими вони пишаються – це рівень початку наших воєнних дій. І навіть через пів року ці засоби вже стали неефективними, не кажучи вже про зараз. Сьогодні будь-які пристрої, які можна було б купити у виробника з цієї виставки за контрактом, на фронті були б абсолютно неефективні", — підкреслив інженер.

Антидронові рушниці

Антидронові рушниці або гармати — це засоби РЕБ, що можуть придушувати безпілотні літальні апарати за допомогою вузькоспрямованих радіохвиль. У перші два роки повномасштабної війни вони користувалися доволі високою популярністю, але зараз, за словами Романа Рубана, потребують кардинальних змін, і виробники працюють у цьому напрямку. Так він сам скоро планує реконструювати одну модель рушнуці під сучасні вимоги фронті і невдовзі випускати її серійно. Причина полягає у тому, що змінилися частоти, на яких працюють дрони.

Як пояснив Роман Рубан, на закордонних виробників Україна вже покладатися не може так, як раніше. Наприклад, у Латвії та Литві виробляють непогані засоби, але розробники повільно реагують на зміни, які відбуваються на війні. Якщо можливості їх рушниць збігаються з потребами українських військових — то можна придбати, але якщо ні, то ці ж виробники мають багато замовників у інших країнах, тому не будуть переробляти свої вироби. Тим часом виробникам в Україні доводиться бути гнучкими, вони можуть швидко отримати зворотній зв'язок з фронту і доробити свої моделі. Якщо це вдається — то антидронова рушниця буде актуальною і надалі.

Антидронова рушниця Mara SF, розроблена Романом Рубаном Фото: Роман Рубан / Facebook

"Наприклад, раніше рушниця потребувала частот 800-900 МГц — один діапазон, 2,4 ГГц – другий діапазон, 5,8 ГГц – третій, 1,2 ГГц і так далі – четвертий, супутниковий діапазон. З цього все починалося, але, якщо взяти цю рушницю зараз, вона вже не актуальна, бо у неї будуть працювати лише два діапазони. Інше не будуть потрібні, бо GPS-діапазони зараз на фронті не використовується, діапазон 800-900 МГц вже занадто вузький, вже є частоти і вище, і нижче, тому немає сенсу його використовувати та взагалі на нього розраховувати, — попередив розробник. — Потрібен більш комплексний захист. Така рушниця, якщо вона закуплена за кордоном, наприклад, в Китаї або у виробників з Європи, була актуальна рік тому і тоді можна було її використовувати, зараз же вона на фронті стає валізою без ручки.

На думку Романа Рубана, зараз у антидроновій рушниці варто залишити лише два частотних діапазони: 2,4 ГГц і 5 8 ГГц, інші фактично не потрібні. Завдяки вільному місцю можна збільшити кількість модулів перешкод, щоб зробити "перехресний вогонь", а завдяки звільненому енергоспоживанню можна зменшити АКБ або або просто збільшити час роботи без підзарядки.

"Ось вам елементарний найближчий план дороблення антидронових рушниць, за яким підуть місцеві виробники для того, щоб ці засоби були актуальними. Бо інші частоти просто не потрібні. Навіщо ставить 800-900 МГц або 1,2 ГГц, витрачати на це гроші? Краще підсилити 2,4-5,8 ГГц, тому що ці частоти блокують роботу розвідницької діяльності БПЛА і "скидів", які теж на них працюють. "Розвідникам" і "скидам" неможливо протидіяти купольними системам, бо у них інакше побудовані системи зв’язку, Тому нам потрібні потужніші системи спрямованої дії, і рушниці нічим не будуть замінені проти розвідницької діяльності", — підкреслив Роман Рубан.