"Проект StarWars": Южная Корея развертывает лазерное оружие против БПЛА

Южнокорейская система способна сжигать вражеские дроны лучом направленной энергии за 10–20 секунд. Стоит один такой выстрел менее 2 долларов.

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Южная Корея в 2024 году развернет лазерное оружие, известное также как оружие направленной энергии, для борьбы с беспилотниками Северной Кореи в рамках "проекта StarWars". Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Лазерная система разработана южнокорейскими военными совместно с Hanwha Aerospace. По данным Администрации программы оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи, оружие сбивает БПЛА сжигая двигатели или другое электрооборудование за 10–20 секунд. Один выстрел стоит всего 2000 вон (1,45 доллара).

"Наша страна становится первой в мире, которая разместит и применит лазерное оружие, а возможности реагирования наших военных на провокации Северной Кореи с использованием беспилотников будут еще больше усилены", — заявил представитель DAPA.

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Как отмечают в издании, в декабре пять дронов вторглись на территорию Южной Кореи из КНДР. Тогда Сеул поднял в воздух истребители и ударные вертолеты для их перехвата. Это было первое подобное вторжение с 2017 года.

По информации американского аналитического центра RAND Corporation, кроме Южной Кореи разработать и развернуть лазерное оружие в своей стране стремятся Китай и Великобритания. Аналитики отметили, что лазеры рассматриваются как оружие против БПЛА, ракет, а также для ударов по спутникам на орбите.

Напомним, Министерство обороны Японии объявило о планах по тестированию лазерных систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Для проверки их возможностей системы будут установлены на транспортные средства Сухопутных сил самообороны, включая высокомобильные машины.

Также сообщалось, что Российская Федерация готовится испытать новый лазерный модуль для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, созданный в рамках белорусско-российского проекта.