Япония намерена принять на вооружение лазерные системы для противодействия БПЛА

Лазерные системы будут размещены на транспортные средства Сухопутных сил самообороны Японии, в том числе, на высокомобильную автотехнику.

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Министерство обороны Японии объявило о планах по тестированию лазерных систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Для проверки их возможностей системы будут установлены на транспортные средства Сухопутных сил самообороны, включая высокомобильные машины. Об этом 16 июня сообщили обозреватели The Japan Times.

В марте Министерство обороны заключило контракт с Kawasaki Heavy Industries на сумму около 1,5 млрд иен (свыше 9,5 млн долларов) для покупки лазеров, предназначенных для установки на высокомобильные транспортные средства GSDF. Также был подписан контракт с Mitsubishi Heavy Industries на сумму 1,9 млрд иен на поставку лазеров для грузовиков. А в феврале министерство заключило сделку с Toshiba Infrastructure Systems & Solutions на приобретение радарной системы для обнаружения беспилотников.

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Отмечается, что план министерства основан на трех ключевых документах правительства, касающихся национальной безопасности. Они включают стратегию по наращиванию оборонного потенциала на период с 2023 по 2027 финансовый год, которая акцентирует внимание на усилении возможностей страны в борьбе с БПЛА.

"Мы хотим как можно скорее внедрить лазерную систему, в том числе с использованием передовых технологий частного сектора", — заявил в японском Минобороны.

К концу марта 2026 года министерство планирует изготовить прототип лазерной системы для установки на транспортные средства. После этого GSDF проведет испытания, чтобы проверить возможности системы по отслеживанию и уничтожению беспилотников, а также изучить процедуры эксплуатации.

Ранее сообщалось, что армия США заключила контракт с компанией BlueHalo на разработку передовых систем направленной энергии в рамках программы исследования и развития лазерных технологий