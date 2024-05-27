Контракт с компанией BlueHalo: армия США активизирует разработку лазерного оружия

В качестве примера обозреватели привели системы LOCUST, которые уже успешно развернуты и используются для устранения угроз со стороны беспилотников.

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Компания BlueHalo подписала с Командованием космической и противоракетной обороны армии США (SMDC) контракт на разработку передовых систем направленной энергии в рамках программы исследования и развития лазерных технологий (LARDO). Общая сумма контракта составляет 95,4 миллиона долларов США. Об этом 27 мая сообщили обозреватели Army Recognition.

Программа LARDO, которая является частью инициативы в области исследований и разработок SMDC, направлена на создание передовых прототипов лазерных систем оружия. Эти системы предназначены для повышения обороноспособности путем интеграции передовых технологий, что включает в себя автоматизацию, повышение эффективности и надежности, а также оптимизацию размеров, веса и мощности систем.

Предполагается, что новые прототипы будут обладать улучшенной автоматизацией, эффективностью, производительностью и надежностью, а также улучшенными характеристиками размеров, веса и мощности.

Разработки BlueHalo

Например, системы LOCUST компании BlueHalo уже успешно развернуты за рубежом и используются для устранения угроз со стороны беспилотных летательных систем и защиты войск. Они комбинируют в себе высокоточное оптическое и лазерное оборудование с передовым программным обеспечением и искусственным интеллектом для обеспечения эффективной защиты.

Фото: Открытые источники

LOCUST мощностью до 20 кВт представляет собой лазерное оружие для ПВО малой дальности со всеми необходимыми средствами управления. Система автономна, что обеспечивает мобильность и быстрое развертывание, и может быть легко перемещаться с помощью базового оборудования.

Также система оснащена радаром и модулем наблюдения, расположенным на выдвижной мачте и закрепленной на поддоне, соответствующем стандарту 463L для удобства перемещения. Переносимая полезная нагрузка может включать в себя универсальную четырехдиапазонную систему электронной атаки (EA), комплексный 360-градусный радар и устройство для определения направления движения издалека.

Напомним, Европа намерена инвестировать 1,3 млрд долларов в 50 многонациональных научно-исследовательских военных проектов. Среди них проекты по разработке различный передовых видов вооружения, в том числе и лазерного оружия направленной энергии.