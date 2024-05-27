Контракт із компанією BlueHalo: армія США активізує розробку лазерної зброї

Як приклад оглядачі навели системи LOCUST, які вже успішно розгорнуті та використовуються для усунення загроз з боку безпілотників.

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Компанія BlueHalo підписала з Командуванням космічної та протиракетної оборони армії США (SMDC) контракт на розробку передових систем спрямованої енергії в межах програми дослідження і розвитку лазерних технологій (LARDO). Загальна сума контракту становить 95,4 мільйонів доларів США. Про це 27 травня повідомили оглядачі Army Recognition.

Програма LARDO, яка є частиною ініціативи в галузі досліджень і розробок SMDC, спрямована на створення передових прототипів лазерних систем зброї. Ці системи призначені для підвищення обороноздатності шляхом інтеграції передових технологій, що охоплюють автоматизацію, підвищення ефективності та надійності, а також оптимізацію розмірів, ваги та потужності систем.

Передбачається, що нові прототипи матимуть поліпшену автоматизацію, ефективність, продуктивність і надійність, а також поліпшені характеристики розмірів, ваги та потужності.

Розробки BlueHalo

Наприклад, системи LOCUST компанії BlueHalo вже успішно розгорнуті за кордоном і використовуються для усунення загроз з боку безпілотних літальних систем і захисту військ. Вони комбінують у собі високоточне оптичне та лазерне обладнання з передовим програмним забезпеченням і штучним інтелектом для забезпечення ефективного захисту.

Фото: Відкриті джерела

LOCUST потужністю до 20 кВт являє собою лазерну зброю для ППО малої дальності з усіма необхідними засобами управління. Система автономна, що забезпечує мобільність і швидке розгортання, і може бути легко переміщена за допомогою базового обладнання.

Також система оснащена радаром і модулем спостереження, розташованим на висувній щоглі й закріпленою на піддоні, що відповідає стандарту 463L для зручності переміщення. Переносне корисне навантаження може містити універсальну чотиридіапазонну систему електронної атаки (EA), комплексний 360-градусний радар і пристрій для визначення напрямку руху здалеку.

Нагадаємо, Європа має намір інвестувати 1,3 млрд доларів у 50 багатонаціональних науково-дослідних військових проєктів. Серед них проєкти з розроблення різних передових видів озброєння, зокрема й лазерної зброї спрямованої енергії.