Японія має намір прийняти на озброєння лазерні системи для протидії БПЛА
Лазерні системи будуть розміщені на транспортні засоби Сухопутних сил самооборони Японії, зокрема, на високомобільну автотехніку.
Міністерство оборони Японії оголосило про плани з тестування лазерних систем для протидії безпілотним літальним апаратам. Для перевірки їхніх можливостей системи встановлять на транспортні засоби Сухопутних сил самооборони, включно з високомобільними машинами. Про це 16 червня повідомили оглядачі The Japan Times.
У березні Міністерство оборони уклало контракт з Kawasaki Heavy Industries на суму близько 1,5 млрд єн (понад 9,5 млн доларів) для купівлі лазерів, призначених для установки на високомобільні транспортні засоби GSDF. Також було підписано контракт з Mitsubishi Heavy Industries на суму 1,9 млрд єн на постачання лазерів для вантажівок. А в лютому міністерство уклало угоду з Toshiba Infrastructure Systems & Solutions на придбання радарної системи для виявлення безпілотників.
Зазначається, що план міністерства ґрунтується на трьох ключових документах уряду, що стосуються національної безпеки. Вони включають стратегію з нарощування оборонного потенціалу на період з 2023 по 2027 фінансовий рік, яка акцентує на посиленні можливостей країни в боротьбі з БПЛА.
"Ми хочемо якомога швидше впровадити лазерну систему, зокрема з використанням передових технологій приватного сектору", — заявив у японському Міноборони.
До кінця березня 2026 року міністерство планує виготовити прототип лазерної системи для встановлення на транспортні засоби. Після цього GSDF проведе випробування, щоб перевірити можливості системи з відстеження та знищення безпілотників, а також вивчити процедури експлуатації.
Раніше повідомлялося, що армія США уклала контракт із компанією BlueHalo на розроблення передових систем спрямованої енергії в рамках програми дослідження і розвитку лазерних технологій