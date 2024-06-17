Японія має намір прийняти на озброєння лазерні системи для протидії БПЛА

Лазерні системи будуть розміщені на транспортні засоби Сухопутних сил самооборони Японії, зокрема, на високомобільну автотехніку.

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Міністерство оборони Японії оголосило про плани з тестування лазерних систем для протидії безпілотним літальним апаратам. Для перевірки їхніх можливостей системи встановлять на транспортні засоби Сухопутних сил самооборони, включно з високомобільними машинами. Про це 16 червня повідомили оглядачі The Japan Times.

У березні Міністерство оборони уклало контракт з Kawasaki Heavy Industries на суму близько 1,5 млрд єн (понад 9,5 млн доларів) для купівлі лазерів, призначених для установки на високомобільні транспортні засоби GSDF. Також було підписано контракт з Mitsubishi Heavy Industries на суму 1,9 млрд єн на постачання лазерів для вантажівок. А в лютому міністерство уклало угоду з Toshiba Infrastructure Systems & Solutions на придбання радарної системи для виявлення безпілотників.

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Зазначається, що план міністерства ґрунтується на трьох ключових документах уряду, що стосуються національної безпеки. Вони включають стратегію з нарощування оборонного потенціалу на період з 2023 по 2027 фінансовий рік, яка акцентує на посиленні можливостей країни в боротьбі з БПЛА.

"Ми хочемо якомога швидше впровадити лазерну систему, зокрема з використанням передових технологій приватного сектору", — заявив у японському Міноборони.

До кінця березня 2026 року міністерство планує виготовити прототип лазерної системи для встановлення на транспортні засоби. Після цього GSDF проведе випробування, щоб перевірити можливості системи з відстеження та знищення безпілотників, а також вивчити процедури експлуатації.

Раніше повідомлялося, що армія США уклала контракт із компанією BlueHalo на розроблення передових систем спрямованої енергії в рамках програми дослідження і розвитку лазерних технологій