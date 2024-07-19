"Тающее лицо" стало эмодзи года третий раз подряд (инфографика)

По словам организаторов, "тающее лицо" одерживает победу уже третий год подряд. В 2024 году этот эмодзи обошел "лицо, сдерживающее слезы".

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Самым популярным эмодзи среди пользователей социальной сети X (ранее Twitter) стало "тающее лицо". Об этом сообщил портал Emojipedia, который подвел итоги премии World Emoji ко Всемирному дню эмодзи 17 июля.

Сообщается, что победителя выбирали методом "игра на вылет". Так, в финальном туре "тающее лицо" обошло по голосам "лицо, сдерживающее слезы".

Как отметили организаторы голосования, такой же финальная схватка была в 2022 году. А вот в 2023 году "тающее лицо" обошло обычное розовое сердце. Поэтому этот эмодзи побеждает в номинации уже третий год подряд.

Эмодзи года Фото: emojipedia

Правда, как сообщается, в номинации за "пожизненные достижения" или (Lifetime Achievement Award) в 2024 году "приз" получил эмодзи "блестки". Этот конкурс проводится среди эмодзи, которые не теряют популярность.

Эмодзи "блестки" Фото: emojipedia

Также организаторы отметили, что самым популярным новым эмодзи стало "лицо, горизонтально покачивающее головой". Второе место заняло "лицо, вертикально покачивающее головой", третье — "птица Феникс"

Новый эмодзи Фото: emojipedia

Что известно об Emojipedia

Emojipedia — это справочный сайт по смайлам или "эмодзи". Ресурс был основан в 2013 году австралийцем Джереми Берджем. Имена смайлов, отображаемые в Emojipedia, являются официальными, взятыми из стандарта Unicode.

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