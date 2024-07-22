Чудо-стекло из бамбука делает солнечные батареи на 15% эффективнее: как это работает

Бамбуковое стекло не боится излишнего тепла, а также оно огнеупорное при показателях прозрачности 71,6% и матовости — 96,7%.

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Китайские ученые из Центрально-Южного университета лесного хозяйства и технологий использовали бамбук для создания прозрачного стекла с особыми свойствами. Его можно будет применить в области в фотоэлектрической энергетики, сообщает Еcoticias.

Исследователи переработали бамбук таким образом, чтобы получить нановолокна целлюлозы, — вещество, которое после обработки и рафинирования становится чрезвычайно прозрачным и стойким материалом. Стекло, изготовленное из этих волокон, имеет массу преимуществ, благодаря трем слоям, снижающим интенсивность распространение тепла и пламени в случае возгорания.

Бамбуковое стекло имеет и энергетический потенциал, так как его можно использовать в конструкции солнечных батарей. Его прозрачность достигает 71,6%, а показатель матовости — 96,7%. При использовании в качестве подложки для перовскитных ячеек такое стекло способствует увеличению эффективности преобразования энергии до 15,29%.

Еще одним преимуществом является быстрая регенерация бамбука. Он достигает зрелости всего за 4–7 лет и дает в 4 раза больше материала с гектара. Эти характеристики делают его очень эффективным и устойчивым возобновляемым ресурсом, особенно по сравнению с древесиной. Использование бамбука для создания прозрачного, огнестойкого стекла — это настоящий прорыв, который может изменить способы использования и производства энергии.

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