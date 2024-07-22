Чудо-скло з бамбука робить сонячні батареї на 15% ефективнішими: як це працює

Бамбукове скло не боїться зайвого тепла, а також воно вогнетривке за показників прозорості 71,6% і матовості — 96,7%.

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Китайські вчені з Центрально-Південного університету лісового господарства і технологій використовували бамбук для створення прозорого скла з особливими властивостями. Його можна буде застосувати в галузі фотоелектричної енергетики, повідомляє Ecoticias.

Дослідники переробили бамбук таким чином, щоб отримати нановолокна целюлози, — речовину, яка після обробки і рафінування стає надзвичайно прозорим і стійким матеріалом. Скло, виготовлене з цих волокон, має безліч переваг, завдяки трьом шарам, що знижують інтенсивність поширення тепла і полум'я в разі займання.

Бамбукове скло має й енергетичний потенціал, адже його можна використовувати в конструкції сонячних батарей. Його прозорість сягає 71,6%, а показник матовості — 96,7%. За умови використання як підкладки для перовскітних комірок таке скло сприяє збільшенню ефективності перетворення енергії до 15,29%.

Ще однією перевагою є швидка регенерація бамбука. Він досягає зрілості всього за 4-7 років і дає в учетверо більше матеріалу з гектара. Ці характеристики роблять його дуже ефективним і стійким поновлюваним ресурсом, особливо порівняно з деревиною. Використання бамбука для створення прозорого, вогнестійкого скла — це справжній прорив, який може змінити способи використання і виробництва енергії.

Раніше ми писали про те, як сонячні панелі витримують суворі погодні умови. Сонячним батареям не страшні зливи і навіть град, але ось урагани, рясний сніг, блискавки і сильний вітер можуть завдати їм сильної шкоди.

Також повідомляли, що керамічне джерело енергії виявилося в 1000 разів потужнішим за сонячні батареї. Один квадратний метр керамічного фотоелемента може виробити стільки ж електроенергії, скільки дають 1000 квадратних метрів звичайної сонячної батареї.