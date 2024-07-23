Ученые нашли новый материал для дисплеев: он из пластика, гибкий и светится

Американские ученые создали необычный биоразлагаемый люминесцентные полимер, пригодный для вторичной переработки.

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Аргоннская национальная лаборатория (ANL) представила будущее электроники: биоразлагаемые люминесцентные полимеры. Секрет заключается в добавлении специального химического вещества под названием трет-бутиловый эфир, пишет Interesting Engineering.

Группа исследователей из ANL разработала новое решение из люминесцентных полимеров, которые не только обладают высокой светоизлучающей эффективностью, но также являются биоразлагаемыми и пригодными для вторичной переработки. Добавление трет-бутилового эфира позволяет такому полимеру быстро разлагаться под воздействием тепла или слабой кислоты. Это вещество также помогает достичь высоких светоизлучающих свойств во время эксплуатации и последующей переработки.

Исследователи считают, что этот полимер можно применить в ряде современных технологий, таких как дисплеи мобильных телефонов, экраны компьютеров, медицинское оборудование, оснащенное информационными панелями и пр. В дополнение к своей превосходной способности излучать свет, люминесцентные полимеры обладают замечательной гибкостью и растяжимостью, что демонстрирует огромный потенциал для различных типов гаджетов следующего поколения.

Такие полимеры позволят сократить уровень электронных отходов, так как могут быть переработаны и снова пущены в дело. Он может разлагаться в кислоте или при умеренном нагреве. Его компоненты затем могут быть извлечены и преобразованы в новые материалы, завершая цикл переработки и создавая экономику замкнутого цикла для электроники.

Команда ученых также оценила светоотдачу материала, используя внешнюю квантовую эффективность — стандартный показатель производительности. Результаты были выдающимися: эффективность электролюминесценции составила 15,1%. Интересно, что это представляет собой десятикратное увеличение по сравнению с существующими разлагаемыми люминесцентными полимерами.

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