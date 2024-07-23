Учені знайшли новий матеріал для дисплеїв: він із пластику, гнучкий і світиться

Американські вчені створили незвичайний біорозкладний люмінесцентний полімер, придатний для вторинної переробки.

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Аргоннська національна лабораторія (ANL) представила майбутнє електроніки: біорозкладні люмінесцентні полімери. Секрет полягає в додаванні спеціальної хімічної речовини під назвою трет-бутиловий ефір, пише Interesting Engineering.

Група дослідників з ANL розробила нове рішення з люмінесцентних полімерів, які не тільки володіють високою світловипромінювальною ефективністю, а й також є біорозкладними та придатними для вторинної переробки. Додавання трет-бутилового ефіру дає змогу такому полімеру швидко розкладатися під впливом тепла або слабкої кислоти. Ця речовина також допомагає досягти високих світловипромінювальних властивостей під час експлуатації та подальшої переробки.

Дослідники вважають, що цей полімер можна застосувати в низці сучасних технологій, таких як дисплеї мобільних телефонів, екрани комп'ютерів, медичне обладнання, оснащене інформаційними панелями тощо. На додаток до своєї чудової здатності випромінювати світло, люмінесцентні полімери мають чудову гнучкість і розтяжність, що демонструє величезний потенціал для різних типів гаджетів наступного покоління.

Такі полімери дадуть змогу скоротити рівень електронних відходів, тому що можуть бути перероблені і знову пущені в справу. Він може розкладатися в кислоті або при помірному нагріванні. Його компоненти потім можуть бути витягнуті і перетворені в нові матеріали, завершуючи цикл переробки і створюючи економіку замкнутого циклу для електроніки.

Команда вчених також оцінила світловіддачу матеріалу, використовуючи зовнішню квантову ефективність — стандартний показник продуктивності. Результати були видатними: ефективність електролюмінесценції склала 15,1%. Цікаво, що це являє собою десятикратне збільшення порівняно з наявними люмінесцентними полімерами, що розкладаються.

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