Незважаючи на санкції США: у Китаї передбачили небувале зростання виробництва чипів

Технологія пакування транзисторів допоможе китайським компаніям випускати більше процесорів, але навряд чи вони зможуть наздогнати американських конкурентів, вважають у YMTC, упевнений.

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Генеральний директор виробника мікросхем YMTC Чень Наньсян вважає, що через 3-5 років на виробництво напівпровідників у Китаї очікує справжній бум. Про це повідомляє видання SCMP.

Чень Наньсян, який очолює провідну асоціацію виробників мікросхем Китаю CSIA і виробника чипів пам'яті Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), заявив, що інновації у сфері напівпровідників можливі завдяки новим пакувальним технологіям. Він вважає, що таким чином КНР зможе подолати технологічні обмеження, що виникли через санкції США.

Напівпровідники опинилися в центрі технологічної війни між США та Китаєм. Чзнь Наньсян зазначив: поки США намагаються позбавити Китай доступу до передових чипів і ливарних технологій, інновації в технології пакування транзисторів можуть зіграти важливу роль у майбутньому. Він вважає, що важливість технології пакування може перевищити важливість технології ливарного виробництва чипів штучного інтелекту. Чень Наньсян також покладає надії на розвиток виробництва спеціалізованих процесорів для конкретних застосувань.

Керівник YMTC не зміг дати чіткої відповіді на запитання, чи зможе Китай повністю наздогнати США у виробництві чипів. Він припустив, що уповільнення дії закону Мура, який говорить, що кількість транзисторів в інтегральній схемі подвоюється приблизно кожні два роки, вигідне Китаю, оскільки воно допомагає стимулювати інновації в інших технологіях, таких як пакування.

Технологічний прогрес YMTC та інших китайських компаній, таких як Semiconductor Manufacturing International Corporation, ретельно відстежуються США, які продовжують періодично посилювати санкції. Однак саме санкції спонукали гравців галузі згуртуватися навколо державної підтримки.

Раніше ми писали, що Китай постачає РФ чипи та електроніку для військової техніки на мільйони доларів. Із серпня до грудня 2023 року понад 200 зареєстрованих у Гонконзі фірм поставили російським клієнтам чипів на 750 млн доларів — від високопродуктивних від Nvidia і Vectrawave до дешевших від Texas Instruments і Intel.