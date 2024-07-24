Революционное достижение: литиевая батарея выдержала температуру 100°C и не загорелась

При этом аккумулятор сохранил эффективность на уровне 99,8% после 450 циклов зарядки-разрядки.

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Ученые из Гонконгского университета (HKU) разработали новое поколение литий-металлических батарей, которые могут обеспечить увеличенный срок службы и большую безопасность при повышенных температурах. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Полимерные электролиты без микротрещин, разработанные командой исследователей из Гонконга, демонстрируют такие свойства, как устойчивость к росту дендритов и негорючесть, высокий диапазон электрохимической стабильности до 5 В и ионную проводимость при высоких температурах. Эти улучшения объясняются наличием связанных боратных анионов внутри мембран без микротрещин, которые способствуют ускоренному селективному перемещению ионов лития и подавлению дендритов.

Полимерные мембраны с анионной сеткой делают литий-металлические аккумуляторы более безопасными устройствами хранения энергии с длительным циклом работы при высоких температурах, сохраняя 92,7% емкости и в среднем 99,867% кулоновской эффективности в течение 450 циклов при 100°C. Обычно циклическая производительность простых литий-металлических батарей с жидким электролитом составляет менее 10 циклов при высоких температурах.

Эта технология открывает путь к разработке анионных полимерных электролитов для литиевых батарей следующего поколения. Электролитные мембраны без микротрещин смогут обеспечить быструю зарядку благодаря низкому перенапряжению. В таком случае, к примеру, электромобили смогут заряжаться буквально за пять минут, уверены ученые.

Ранее мы писали о том, что ученые смогли переработать старые батарейки в новые, сохранив высокую емкость. Они нашли легкий способ переработки твердотельных аккумуляторов с последующим их восстановлением для создания функциональных батарей.