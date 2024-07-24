Революційне досягнення: літієва батарея витримала температуру 100°C і не загорілася

Водночас акумулятор зберіг ефективність на рівні 99,8% після 450 циклів зарядки-розрядки.

Related video

Вчені з Гонконзького університету (HKU) розробили нове покоління літій-металевих батарей, які можуть забезпечити збільшений термін служби і більшу безпеку за підвищених температур. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Полімерні електроліти без мікротріщин, розроблені командою дослідників з Гонконгу, демонструють такі властивості, як стійкість до зростання дендритів і негорючість, високий діапазон електрохімічної стабільності до 5 В та іонну провідність за високих температур. Ці поліпшення пояснюються наявністю пов'язаних боратних аніонів усередині мембран без мікротріщин, що сприяють прискореному селективному переміщенню іонів літію та придушенню дендритів.

Полімерні мембрани з аніонною сіткою роблять літій-металеві акумулятори безпечнішими пристроями зберігання енергії з тривалим циклом роботи за високих температур, зберігаючи 92,7% ємності та в середньому 99,867% кулонівської ефективності протягом 450 циклів за 100°C. Зазвичай циклічна продуктивність простих літій-металевих батарей з рідким електролітом становить менше 10 циклів за високих температур.

Ця технологія відкриває шлях до розробки аніонних полімерних електролітів для літієвих батарей наступного покоління. Електролітні мембрани без мікротріщин зможуть забезпечити швидку зарядку завдяки низькій перенапрузі. У такому разі, наприклад, електромобілі зможуть заряджатися буквально за п'ять хвилин, впевнені вчені.

Раніше ми писали про те, що вчені змогли переробити старі батарейки в нові, зберігши високу ємність. Вони знайшли легкий спосіб переробки твердотільних акумуляторів із подальшим їх відновленням для створення функціональних батарей.