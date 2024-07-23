Як тварини в океані відчувають смак: з усіх можливих їм доступна тільки сіль

Дослідники виявили, що ссавці здатні відчувати лише обмежену кількість смаків.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі, але все ще є мало вивченим. Дослідники роками намагаються скласти карту дна океану та дізнатися більше про те, хто живе в найглибших точках Світового океану, але наші пізнання все ще мізерні, пише Science Focus.

Нам також мало відомо про те, чи відчувають морські ссавці смаки і якщо так, то які саме. Науковці виділяють п'ять основних смаків — солодкий, гіркий, кислий, солоний та умамі. Усі вони, як показують попередні дослідження, визначаються рецепторами клітин язика.

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Ароматизатори, як правило, виділяються під час жування, а тому тварини, які ковтають їжу цілком, ймовірно, відчувають смак не так яскраво, як люди. Але це, за словами дослідників, ще не все.

У 2014 році вчені провели дослідження, в якому вивчили 15 видів китоподібних, зокрема малих смугастиків і афалін. Результати показали, що у цих морських мешканців просто відсутні гени, що відповідають за рецептори визначення солодкого, гіркого та кислого смаку, а також умамі.

Цікаво, що за відсутності рецепторів, що визначають чотири базові смаки, морські ссавці все ж можуть розрізнити смак солі. Автори дослідження виявили, що у китоподібних присутні сольові рецептори. У результаті вчені припустили, що вони, ймовірно, мають відігравати важливу роль, наприклад, у регулюванні рівня натрію або артеріального тиску тварин.

Автори аналізу визнають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти, яку саме роль у житті ссавців відіграють сольові рецептори, проте це відкриття інтригує саме по собі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках.