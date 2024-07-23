Как животные в океане ощущают вкус: из всех возможных им доступна только соль

Исследователи обнаружили, что млекопитающие способны ощущать лишь ограниченное количество вкусов.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли, но все еще является мало изученным. Исследователи годами пытаются составить карту дна океана и узнать больше о том, кто живет в самых глубоких точках Мирового океана, но наши познания все еще скудны, пишет Science Focus.

Нам также мало известно о том, чувствуют ли морские млекопитающие вкусы и если да, то какие именно. Ученые выделяют пять основных вкусов — сладкий, горький, кислы, соленый и умами. Все они, как показывают предыдущие исследования, определяются рецепторами клеток языка.

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Ароматизаторы, как правило, выделяются во время жевания, а потому животные, проглатывающие пищу целиком, вероятно, ощущают вкус не так ярко как люди. Но это, по словам исследователей еще не все.

В 2014 году ученые провели исследование, в котором изучили 15 видов китообразных, в том числе малых полосатиков и афалин. Результаты показали, что у этих морских обитателей попросту отсутствуют гены, отвечающие за рецепторы определения сладкого, горького и кислого вкуса, а также умами.

Любопытно, что при отсутствии рецепторов, определяющих четыре базовых вкуса, морские млекопитающие все же могут различить вкус соли. Авторы исследования обнаружили, что у китообразных присутствуют солевые рецепторы. В результате ученые предположили, что они, вероятно, должны играть важную роль, например, в регулировании уровня натрия или артериального давления животных.

Авторы анализа признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, какую именно роль в жизни млекопитающих играют солевые рецепторы, однако это открытие интригует само по себе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках.