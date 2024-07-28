Спасти бизнес и страну: как запустить солнечно-ветровую электростанцию для своей генерации

Из-за обстрелов ВС РФ в Украине разрушено 80% генерирующих и балансирующих мощностей, поэтому предприятиям стоит самим добывать себе энергию солнца и ветра. Это не только защитит во время отключений света, но и разгрузит центральную энергосистему.

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После российских обстрелов энергосистема Украины не может обеспечить электричеством всех пользователей, и спасением в этой ситуации станет собственная генерация. Заместитель председателя правления Украинской Ветроэнергетической Ассоциации (УВЭА) Николай Савчук рассказал в интервью Фокусу, каким предприятиям и почему сейчас как никогда выгодно устанавливать солнечные, ветровые или комбинированные электростанции.

Распределенная генерация спасет бизнес и энергосистему

По состоянию на сегодня в Украине критически тяжелая ситуация с энергетикой. Удары России по энергетическому сектору вывели из строя около 80% генерирующих и балансирующих мощностей: ТЭЦ, ГЭС и других объектов, сейчас дефицит составляет 9 ГВт. Из-за этого возникла критическая необходимость быстро восстановить генерацию, и одним из направлений стало поддержка создания распределенной генерации, выработки электроэнергии непосредственно домохозяйствами и предприятиями.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров быстро разработать механизмы для создания распределенной генерации: ветровой, солнечной, газотурбинной. 18 июня правительство приняло решение о льготном кредитовании по государственной программе для поддержки создания распределенной генерации в малом и среднем бизнесе. И второе действие — это временная отмена пошлины и НДС на ввоз ветро-солнечного оборудования, систем хранения энергии (storage), газотурбинных установок, что удешевляет стоимость проектов. Это поможет предприятиям максимально быстро заняться созданием распределенной генерации для собственного потребления.

Есть несколько причин, почему бизнесу актуально заниматься этим вопросом. Первая причина — война, из-за которой возникли перебои с поставками электроэнергии. Вторая причина является экономической и существует давно — это рост стоимости электроэнергии для предприятий. На сегодня она составляет от 8,5 до 10 грн за киловатт-час. Здесь уже не интересен "зеленый тариф", потому что целесообразнее перекрыть расходы на электроэнергию, создавая собственную генерацию.

Для центральной энергосистемы это тоже хорошо, потому что генерация приблизится к потребителю, при этом не возникает необходимость в передаче и балансировке.

Солнечно-ветровая электростанция на предприятии

Один из введенных механизмов поддержки создания распределенной генерации — это льготное кредитование предприятий. Он предусматривает выдачу кредитов до 150 миллионов гривен, то есть до 3,3 миллиона долларов, на срок до 10 лет, а это уже достаточно серьезный уровень финансирования. Эта сумма позволяет, как пример, создать до 3 МВт собственной ветро-солнечной генерации.

Например, 1 кВт установленной мощности солнечной станции генерирует 1100-1200 кВт/часов в год, если брать ветрогенерацию, то 1 кВт мощности генерирует 2200-4000 кВт/часов в год. В идеале состав системы собственной генерации должен быть сбалансированным: солнце, ветер, какая-то мощность для балансировки (газотурбина, накопитель или другие) с возможным подключением к дизельному генератору на короткие периоды. Нужно понимать, что генерация живет своей жизнью, а потребление — своей, поэтому система должна быть сбалансированной. То есть есть есть солнечная или ветровая генерация, есть сеть, которая потребляет, и по-хорошему должна быть какая-то система хранения энергии или газогенератор, который выравнивает баланс.

Чтобы создать собственную генерацию, нужно сначала проанализировать потребление предприятием электроэнергии в течение одного-трех лет помесячно, увидеть сезонные и другие процессы. Потому что на статистику влияли и коронавирус, и война, перелокация предприятий, увеличение мощности и многие другие факторы.

Далее нужно учитывать, что солнечная генерация эффективна летом, а в зимний период снижается примерно до 20%. На 1 кВт установленной мощности надо не менее 7 квадратных метров крыши, не у всех предприятий есть такие площади для размещения солнечных модулей.

С ветрогенераторами ситуация немножко другая, можно сказать, лучше. Летом генерация уменьшается, а в осенне-зимний период увеличивается, когда обычно растет потребление на предприятиях, потому что добавляются различные факторы, такие как освещение. Для размещения ветрогенератора нужно около 30 соток площади.

Чем солнечные и ветровые электростанции лучше дизельных генераторов

Есть специфика использования дизельных генераторов, существует моторесурс, экологические ограничения, требуется постоянное обслуживание. Дизельный генератор не рассчитан на непрерывную работу, это тот прибор, который должен работать 3-5 часов, чтобы выровнять пиковые мощности потребления или отсутствие электроэнергии. Это не то оборудование, которое должно постоянно работать для энергообеспечения предприятия, в то же время ветрогенератор или солнечная станция имеют ресурс более 20 лет.

Назначение дизельного генератора — это аварийная генерация, а мы же говорим о создании долгосрочной собственной генерации и уменьшение потребления из центральной сети. Если используем дизельные генераторы для уменьшения собственного потребления из сети, то получаем стоимость электроэнергии значительно больше, чем 7,50 грн. То есть экономически это точно не выгодно.

Многие предприятия в Украине используют дизельные генераторы в качестве источника питания Фото: УНИАН/Виталий Сало

Каким предприятиям целесообразно устанавливать собственные электростанции

Да, автономность стоит недешево, но в условиях, которые создает государство — это уже интереснее, бизнес уже потом не будет зависеть от цен на энергорынке и перебоев в поставках электроэнергии. Более того, если возникают излишки электроэнергии, то их можно продавать другим предприятиям или в сеть. Появляется еще один бизнес, здесь уже немножко другие законы и правила, но тоже можно подключаться и работать как своего рода объект энергорынка, как генерирующая компания. Добытую энергию будут с удовольствием забирать микропредприятия, энергорынок или трейдеры.

Если это небольшой магазин где-то в городе, то поставить ветрогенератор, возможно, будет проблематично из-за градостроительных требований. С солнечными модулями ситуация иная. Сегодня полным ходом торговые центры, складские помещения, супермаркеты уже частично перекрывают собственное потребление солнечными модулями, которые размещаются на крышах или фасадах.

Солнечные панели на здании супермаркета в Бородянке Фото: Facebook

Единственное, что при монтаже есть специфика, нужно модули размещать не так, как под "зеленый тариф" — для максимальной генерации, а адаптировать под потребление в течение суток, для этого они размещаются в трех векторах. Надо также учитывать осенне-зимний период, когда генерация меньше, и солнечные модули нужно ставить более вертикально.

У маленьких магазинов другая проблема, потому что они обычно встроены в большие здания, и нужно договариваться с его владельцем о размещении модулей где-то на крыше. Или это павильончики, которые не имеют достаточно площади, где эти модули можно разместить. То есть возникает проблема: где поставить оборудование. Если здание является собственностью магазина, то захотел — поставил сверху. Но если владельцы другие — надо договариваться.

Разрешения и требования

По размещению солнечных модулей вопросов фактически никаких нет кроме величины и состояния той площади, где их можно разместить. Иногда возникают проблемы с состоянием крыш и нужно перед этим на предприятиях делать ремонты.

Однозначно делается экспертиза крыши перед размещением как ветрогенераторов, так и солнечных модулей, вводимых в эксплуатацию. Это не самозастройка, в обоих случаях делается проект, нанимаются генподрядчики, которые выполняют работы. Ничего здесь особенного нет, это процедура, которая существует для строительства любого объекта.

Можно обвешивать панелями стены, есть такая практика, но нужно понимать, что обвешивать панелями полностью фасады промышленных зданий — это не совсем корректно, потому что там запыление и все остальное. А в случае с жилыми зданиями страдает энергоэффективность из-за крепления. На офисных помещениях еще можно размещать на фасадах, есть такая практика и такие проекты.

В случае с ветрогенераторами надо учитывать возможность размещения. Если это предприятие в черте города, то действуют градостроительные условия, которые нужно учитывать. То есть размещать за 500-700 метров от границы жилой застройки. Когда предприятие большое с площадью, условно говоря, какие-то гектары, то это можно решать. А если это небольшое предприятие, которое зажато между жилыми зданиями — это уже под вопросом. Там есть другие организационные подходы, на практике предприятие может разместить этот ветрогенератор уже где-то за пределами территории и само себе передавать электроэнергию.

Ветрогенератор на украинском предприятии Фото: Facebook

Если высота ветрогенератора выше 45 метров — нужно получать разрешения от градостроительных организаций, Минобороны, авиадиспетчерских служб. Других особых ограничений нет.

Если на предприятии уже есть технические условия и мы ставим собственную генерацию, которая полностью потребляется и излишки не отдаются в общую сеть, то особых согласований не надо. У облэнерго только возникнет вопрос: почему стали меньше потреблять. В этом случае есть определенная процедура, нужно сообщить.

Для лучшего понимания, если перенести это на домохозяйство, то когда вы поставили для уменьшения потребления ветрогенератор или солнечные модули с аккумуляторами и ничего не отдаете в сеть, а покрываете собственное потребление, то региональные электросети этого даже не замечают. Только видят, что вы меньше потребляете.

Кто может получить кредит на солнечную или ветровую станцию

Предприятие, которое создает себе собственную генерацию — это идеальный заемщик для банков. Во-первых, это уже имеющийся бизнес, его можно увидеть, это имеющиеся активы: какие-то, здания, производства и так далее. Во-вторых, предприятие еще и создает для себя собственную генерацию, чтобы уменьшить себестоимость своей продукции.

Подобные проекты предприятий и раньше кредитовались, но там была большая ставка, меньшие суммы и меньший срок. Сейчас максимальный срок увеличили до 10 лет. Требования к предприятиям будут, как к заемщикам.

Николай Савчук сейчас работает с проектами как для маленьких, так и для довольно известных предприятий — это и фермы, и агрохолдинг, и сеть заправок, и производитель строительных материалов, и предприятия пищевой промышленности. Некоторым это нужно для улучшения экономики, а для некоторых еще и критически важно, чтобы была электроэнергия при отключениях.

Например, аграрная компания, которая является владельцем свинофермы или коровника, то без электроэнергии не сможет нормально заботиться о животных. У нас также есть предприятие, которое делает полиэтиленовые пакеты, где без электроэнергии жидкая масса может замерзнуть. Сырье стоит миллионы, поэтому для компании критично, чтобы линии работали, а это очень энергоемкие производственные процессы, поэтому нужно думать об альтернативной генерации.

Животная ферма в Черкасской области с солнечными панелями мощностью 130 кВт, инвертором на 100 кВт, аккумуляторами емкостью 245 кВт Фото: Solar Garden

Такая же ситуация и в местных общинах. Мы понимаем, что водоканалы сегодня полным ходом занимаются установкой солнечных и ветровых станций. Причина проста: стоимость воды примерно до 70% составляет стоимость электроэнергии. Установка солнечных и ветровых электростанций влияет как на стоимость воды, так и на ее поставки. Без электроэнергии возникают перебои с водоснабжением, а во-вторых, общинам очень важна бесперебойность работы водоканалов. Ведь без электроэнергии когда по 12 часов в туалетах многоэтажки нет поставки воды — это очень плохо.

Кредиты на альтернативные источники энергии: условия для бизнеса

Предприятия микро-, малого и среднего бизнеса могут воспользоваться льготной государственной поддержкой по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", максимальная сумма финансирования по которой составляет 150 млн грн. Например, "Ощадбанк" в рамках этой программы обещает приоритетное рассмотрение заявок, упрощенный пакет документов, объявление предварительного решения не позднее, чем за 24 часа. Деньги можно использовать для приобретения и установки различного оборудования: электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и ветровых электростанций, биогазовых установок, газотурбинных и газопоршневых электростанций, промышленных аккумуляторов, когенерационных установок твердотопливных котлов.

Если сумма кредита превышает 150 млн грн или предприниматель не желает участвовать в государственной программе, "Ощадбанк" имеет другое предложение: в течение первого года ставка составит 13,5%, а со второго года будет применяться плавающая ставка, которая не будет превышать UIRD12M + 3%. Также "Ощадбанк" предлагает предприятиям ММСБ кредиты на сумму до 5 млн евро по программе сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития с более простыми требованиями к залогу и грантом в виде кэшбека до 30% на срок от 12 до 66 месяцев. Эти средства можно использовать для финансирования оборотного капитала и инвестиционных проектов.

Если предприятие занимается созданием ветрогенерации для продажи и хочет получить деньги от банка, то должно сделать замеры ветра в течение года, нормально ли дует, только после рассматривает возможность финансирования. Банки сейчас не очень настроены выдавать кредиты на создание генерации как отдельного бизнеса, а вот для собственного потребления — это уже другой порядок действий по оценке рисков и принятия решения: давать деньги или нет.

Перед выдачей кредита банки проверяют баланс предприятий, вдруг у него непорядок с собственной экономикой: отсутствуют активы или есть задолженности. Не важно, это кредит на оборудование для собственной генерации или для чего-то другого — будут проблемы. Варианты решения таких ситуаций есть, но должен быть поручитель.

Проблемы также возникают из-за плохого состояния предприятия или некачественного сопровождения проекта. Должна быть компания, которая правильно и грамотно сопровождает проект, помогает подготовить документацию. Потому что если предприятие создает собственную генерацию, то здесь есть особенности. Если они занимаются другим бизнесом и впервые входят в эту реку, то может быть много ошибок на пути, лучше сразу работать с теми компаниями, которые специализируются на этом.

Солнечная станция мощностью 880 кВт на вагоностроительном заводе в Смеле Фото: Енерголюксмонтаж

Если компания, например, хочет сама поставить солнечную станцию или ветрогенераторы силами своих электриков — это большая ошибка, гарантирую на 100%, они не будут работать так, как должно. К сожалению, есть прецеденты, когда строится солнечная станция на собственное потребление, а потом там и одного киловатта нет, потому что неправильно сделана.

Это предостережение и для банков, хотя они сами прекрасно понимают, и для собственников предприятий. Подход "Я сам сделаю" здесь не работает. Для банков это очень тревожный сигнал, поэтому должен быть генеральный подрядчик с практическим опытом, который имеет готовые объекты за спиной. То есть это тоже гарантия, что ресурсы, которые дают предприятию, не будут потрачены впустую.

Процедура у каждого банка почти одинаковая. Везде есть служба безопасности, которая проверяет клиента, иногда смотрят на взаимосвязи, чтобы это не было каких-то российских корней. В коммерческих банках, которые давно хотели заниматься такими проектами, даже немножко облегчили процессы и условия сотрудничества с клиентами. У государственных банков, у "ПриватБанка" точно, есть история работы по подобным программам, с "теплыми" кредитами. Поэтому ничего особенного сейчас нет, просто будет адаптация продуктов под облегченные условия, которые создало государство, потому что это легче и дешевле.

Тело кредита уменьшится в случае отсутствия НДС. Для организации, которая завозит генераторы, газопоршневые станции или системы хранения энергии для собственного потребления, это будет на 20% дешевле.

С солнечными модулями, честно говоря, ситуация тяжелее, потому что, как правило, то, что ставили до сих пор для собственного потребления — это модули, которые ставили компании, которые являются операторами на рынке, вместе с инсталляцией и всем остальным. И именно они импортировали эти модули из Китая. Но в случае кредитования, чтобы предприятие само себе покупало модули для генерации — это не совсем коррелирует с подходами инсталляторов, которые занимаются монтажом.

Посмотрим, как отреагирует рынок. Он у нас имеет свойство адаптироваться ко всему.

Рассмотрели ситуацию на уровне банковской системы, на уровне таможни, точно такие же процессы идут на уровне энергетики. Делается много вещей для упрощения процедур подключения и уменьшения сроков выдачи разрешений. И Кабинет министров, и Верховная Рада, и "Укрэнерго", и НКРЭКУ, все идут навстречу в этом направлении. Тот случай, когда все понимают, что надо это делать быстро. Мы уже запаздываем, если бы, условно говоря, все это делалось в прошлом году, то уже бы однозначно видели результат.

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