Врятувати бізнес і країну: як запустити сонячно-вітрову електростанцію для власної генерації

Через обстріли ЗС РФ в Україні зруйновано 80% генеруючих та балансуючих потужностей, тому підприємствам варто самим добувати собі енергію сонця і вітру. Це не тільки захистить під час відключень світла, а й розвантажить центральну енергосистему.

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Після російських обстрілів енергосистема України не може забезпечити электрикою всіх користувачів, і порятунком у цій ситуації стане власна генерація. Заступник голови правління Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА) Микола Савчук розповів в інтерв'ю Фокусу, яким підприємствам і чому зараз як ніколи вигідно встановлювати сонячні, вітрові або комбіновані електростанції.

Розподілена генерація врятує бізнес і енергосистему

Станом на сьогодні в Україні критично важка ситуація з енергетикою. Удари Росії по енергетичному сектору вивели з ладу близько 80% генеруючих і балансуючих потужностей: ТЕЦ, ГЕС та інших об’єктів, зараз дефіцит складає 9 ГВт. Через це виникла критична необхідність швидко відновити генерацію, і одним з напрямків стало підтримка створення розподіленої генерації, вироблення електроенергії безпосередньо домогосподарствами і підприємствами.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів швидко розробити механізми для створення розподіленої генерації: вітрової, сонячної, газотурбінної. 18 червня уряд прийняв рішення про пільгове кредитування за державною програмою для підтримки створення розподіленої генерації у малому та середньому бізнесі. І друга дія – це тимчасове скасування мита і ПДВ на ввезення вітро-сонячного обладнання, систем накопичення (storage), газотурбінних установок, що здешевлює вартість проєктів. Це допоможе підприємствам максимально швидко зайнятися створенням розподіленої генерації для власного споживання.

Є декілька причин, чому бізнесу актуально займатися цим питанням. Перша причина – війна, через яку виникли перебої з постачанням електроенергії. Друга причина є економічною та існує давно – це зростання вартості електроенергії для підприємств. На сьогодні вона складає від 8,5 до 10 грн за кіловат-годину. Тут вже не цікавий "зелений тариф", бо доцільніше перекрити витрати на електроенергію, створюючи власну генерацію.

Для центральної енергосистеми це теж добре, бо генерація наблизиться до споживача, при цьому не виникає необхідність у передачі та балансуванні.

Сонячно-вітрова електростанція на підприємстві

Один з запроваджених механізмів підтримки створення розподіленої генерації – це пільгове кредитування підприємств. Він передбачає видачу кредитів до 150 мільйонів гривень, тобто до 3,3 мільйона доларів, на термін до 10 років, а це вже достатньо серйозний рівень фінансування. Ця сума дозволяє, як приклад, створити до 3 МВт власної вітро-сонячної генерації.

Для прикладу, 1 кВт встановленої потужності сонячної станції генерує 1100-1200 кВт/годин на рік, якщо брати вітрогенерацію, то 1 кВт потужності генерує 2200-4000 кВт/годин на рік. В ідеалі склад системи власної генерації повинен бути збалансованим: сонце, вітер, якась потужність для балансування (газотурбіна, накопичувач або інші) з можливим підключенням до дизельного генератора на короткі періоди. Потрібно розуміти, що генерація живе своїм життям, а споживання — своїм, тому система має бути збалансованою. Тобто є сонячна або вітрова генерація, є мережа, яка споживає, і по-хорошому повинна бути якась система зберігання енергії або газогенератор, який вирівнює баланс.

Щоб створити власну генерацію, потрібно спочатку проаналізувати споживання підприємством електроенергії протягом одного-трьох років помісячно, побачити сезонні та інші процеси. Тому що на статистику впливали і коронавірус, і війна, перелокація підприємств, збільшення потужності і багато інших факторів.

Далі потрібно враховувати, що сонячна генерація ефективна влітку, а у зимовий період знижується приблизно до 20%. На 1 кВт встановленої потужності треба не менше 7 квадратних метрів даху, не у всіх підприємств є такі площі для розміщення сонячних модулів.

З вітрогенераторами ситуація трошки інша, можна сказати, краща. Влітку генерація зменшується, а в осінньо-зимовий період збільшується, коли зазвичай зростає споживання на підприємствах, бо додаються різні фактори, такі як освітлення. Для розміщення вітрогенератора потрібно близько 30 соток площі.

Чим сонячні та вітрові електростанції кращі за дизельні генератори

Є специфіка використання дизельних генераторів, існує моторесурс, екологічні обмеження, потрібне постійне обслуговування. Дизельний генератор не розрахований на безперервну роботу, це той прилад, який повинен працювати 3-5 годин, щоб вирівняти пікові потужності споживання або відсутність електроенергії. Це не те обладнання, яке має постійно працювати для енергозабезпечення підприємства, водночас вітрогенератор чи сонячна станція мають ресурс понад 20 років.

Призначення дизельного генератора — це аварійна генерація, а ми ж говоримо про створення довгострокової власної генерації та зменшення споживання із центральної мережі. Якщо використовуємо дизельні генератори для зменшення власного споживання з мережі, то отримуємо вартість електроенергії значно більшу, за 7,50 грн. Тобто економічно це точно не вигідно.

Багато підприємств в Україні використовують дизельні генератори Фото: УНИАН/Виталий Сало

Яким підприємствам доцільно встановлювати власні електростанції

Так, автономність коштує недешево, але за умов, які створює держава — це вже цікавіше, бізнес вже потім не залежатимете від цін на енергоринку та перебоїв у постачанні електроенергії. Щобільше, якщо виникають надлишки електроенергії, то їх можна продавати іншим підприємствам або у мережу. З'являється ще один бізнес, тут вже трошки інші закони та правила, але теж можна підключатися і працювати як свого роду об'єкт енергоринку, як генеруюча компанія. Видобуту енергію будуть із задоволенням забирати мікропідприємства, енергоринок або трейдери.

Якщо це невеликий магазин десь у місті, то поставити вітрогенератор, можливо, буде проблематично через містобудівні вимоги. З сонячними модулями ситуація інакша. Сьогодні повним ходом торгові центри, складські приміщення, супермаркети вже частково перекривають власне споживання сонячними модулями, які розміщуються на дахах або фасадах.

Сонячні панелі на будівлі супермаркета у Бородянці Фото: Facebook

Єдине, що при монтажі є специфіка, потрібно модулі розміщувати не так, як під "зелений тариф" — для максимальної генерації, а адаптувати під споживання протягом доби, для цього вони розміщуються у трьох векторах. Треба також враховувати осінньо-зимовий період, коли генерація менша, і сонячні модулі потрібно ставити більш вертикально.

У маленьких магазинів інша проблема, бо вони зазвичай вбудовані у великі будівлі, і потрібно домовлятися з її власником про розміщення модулів десь на даху. Або це павільйончики, які не мають достатньо площі, де ці модулі можна розмістити. Тобто виникає проблема: де поставити обладнання. Якщо будівля є власністю магазину, то захотів — поставив зверху. Але якщо власники інші — треба домовлятися.

Дозволи та вимоги

Щодо розміщення сонячних модулів питань фактично ніяких немає крім величини та стану тієї площі, де їх можна розмістити. Деколи виникають проблеми зі станом дахів і потрібно перед цим на підприємствах робити ремонти.

Однозначно робиться експертиза даху перед розміщенням як вітрогенераторів, так і сонячних модулів, що вводяться в експлуатацію. Це не самозабудова, в обох випадках робиться проєкт, наймаються генпідрядники, які виконують роботи. Нічого тут особливого немає, це процедура, яка існує для будівництва будь-якого об'єкта.

Можна обвішувати панелями стіни, є така практика, але потрібно розуміти, що обвішувати панелями повністю фасади промислових будівель – це не зовсім коректно, бо там запилення і все інше. А у випадку з житловими будівлями страждає енергоефективність через кріплення. На офісних приміщеннях ще можна розміщувати на фасадах, є така практика і такі проєкти.

У випадку з вітрогенераторами треба враховувати можливість розміщення. Якщо це підприємство у межах міста, то діють містобудівельні умови, які потрібно враховувати. Тобто розміщувати за 500-700 метрів від межі житлової забудови. Коли підприємство велике з площею, умовно кажучи, якісь гектари, то це можна вирішувати. А якщо це невеличке підприємство, яке затиснуте між житловими будівлями – це вже під питанням. Там є інші організаційні підходи, на практиці підприємство може розмістити цей вітрогенератор вже десь за межами території і саме собі передавати електроенергію.

Вітрогенератор на українському підприємстві Фото: Facebook

Якщо висота вітрогенератора вища за 45 метрів — потрібно отримувати дозволи від містобудівних організацій, Міноборони, авіадиспетчерських служб. Інших особливих обмежень немає.

Якщо на підприємстві вже є технічні умови і ми ставимо власну генерацію, яка повністю споживається і надлишки не віддаються у загальну мережу, то особливих узгоджень не треба. У обленерго лише виникне питання: чому стали менше споживати. У цьому випадку є певна процедура, потрібно повідомити.

Для кращого розуміння, якщо перенести це на домогосподарство, то коли ви поставили для зменшення споживання вітрогенератор або сонячні модулі з акумуляторами і нічого не віддаєте у мережу, а покриваєте власне споживання, то регіональні електромережі цього навіть не помічають. Тільки бачать, що ви менше споживаєте.

Хто може отримати кредит на сонячну або вітрову станцію

Підприємство, яке створює собі власну генерацію – це ідеальний позичальник для банків. По-перше, це вже наявний бізнес, його можна побачити, це наявні активи: якісь, будівлі, виробництва і так далі. По-друге, підприємство ще й створює для себе власну генерацію, щоб зменшити собівартість своєї продукції.

Подібні проєкти підприємств і раніше кредитувалися, але там була більша ставка, менші суми і менший термін. Зараз максимальний термін збільшили до 10 років. Вимоги до підприємств будуть, як до позичальників.

Микола Савчук зараз працює з проєктами як для маленких, так і для доволі відомих підприємств – це і ферми, і агрохолдинг, і мережа заправок, і виробник будівельних матеріалів, і підприємства харчової промисловості. Декому це потрібно для покращення економіки, а для декого ще й критично важливо, щоб була електроенергія при відключеннях.

Наприклад, аграрна компанія, яка є власником свиноферми або корівника, то без електроенергії не зможе нормально дбати про тварин. У нас також є підприємство, яке робить поліетиленові пакети, де без електроенергії рідка маса може замерзнути. Сировина коштує мільйони, тому для компанії критично, щоб лінії працювали, а це дуже енергоємні виробничі процеси, тому потрібно думати про альтернативну генерацію.

Тваринна ферма у Черкаській області із сонячними панелями потужністю 130 кВт, інвертором на 100 кВт, акумуляторами ємністю 245 кВт Фото: Solar Garden

Така ж ситуація й у місцевих громадах. Ми розуміємо, що водоканали на сьогодні повним ходом займаються встановленням сонячних та вітрових станцій. Причина проста: вартість води приблизно до 70% складає вартість електроенергії. Встановлення сонячних і вітрових електростанцій впливая як на вартість води, так і на її постачання. Без електроенергії виникають перебої з водопостачанням, а по-друге, громадам дуже важлива безперебійність роботи водоканалів. Адже без електроенергії коли по 12 годин у туалетах багатоповерхівки немає постачання води – це дуже погано.

Кредити на альтернативні джерела енергії: умови для бізнесу

Підприємства мікро-, малого та середнього бізнесу можуть скористатися пільговою державною підтримкою за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", максимальна сума фінансування за якою становить 150 млн грн. Наприклад, "Ощадбанк" у рамках цієї програми обіцяє пріоритетний розгляд заявок, спрощений пакет документів, оголошення попереднього рішення не пізніше, ніж за 24 години. Гроші можна використати для придбання та встановлення різноманітного обладнання: електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та вітрових електростанцій, біогазових установок, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислових акумуляторів, когенераційних установок твердопаливних котлів.

Якщо сума кредиту перевищує 150 млн грн або підприємець не бажає брати участь у державній програмі, "Ощадбанк" має іншу пропозицію: протягом першого року ставка становитиме 13,5%, а з другого року буде застосовуватися плаваюча ставка, яка не перевищуватиме UIRD12M + 3%. Також "Ощадбанк" пропонує підприємствам ММСБ кредити на суму до 5 млн євро за програмою співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку з простішими вимогами щодо до застави та грантом у вигляді кешбеку до 30% на термін від 12 до 66 місяців. Ці кошти можна використати для фінансування оборотного капіталу та інвестиційних проєктів.

Якщо підприємство займається створенням вітрогенерації для продажу і хоче отримати гроші від банку, то повинно зробити заміри вітру протягом року, чи нормально дме, тільки після розглядає можливість фінансування. Банки зараз не дуже налаштовані видавати кредити на створення генерації як окремого бізнесу, а от для власного споживання — це вже інший порядок дій щодо оцінки ризиків і прийняття рішення: давати гроші чи ні.

Перед видачею кредиту банки перевіряють баланс підприємств, раптом у нього непорядок з власною економікою: відсутні активи або є заборгованості. Не важливо, чи це кредит на обладнання для власної генерації чи для чогось іншого — будуть проблеми. Варіанти вирішення таких ситуацій є, але повинен бути поручитель.

Проблеми також виникають через поганий стан підприємства або неякісне супроводження проєкту. Повинна бути компанія, яка правильно і грамотно супроводжує проєкт, допомагає підготувати документацію. Бо якщо підприємство створює власну генерацію, то тут є особливості. Якщо вони займаються іншим бізнесом і вперше входять у цю річку, то може бути багато помилок на шляху, краще одразу працювати з тими компаніями, що спеціалізуються на цьому.

Сонячна станція потужністю 880 кВт на вагонобудівному заводі у Смілі Фото: Енерголюксмонтаж

Якщо компанія, наприклад, хоче сама поставити сонячну станцію або вітрогенератори силами своїх електриків — це велика помилка, гарантую на 100%, вони не будуть працювати так, як повинно. На жаль, є прецеденти, коли будується сонячна станція на власне споживання, а потім там і одного кіловата немає, бо неправильно зроблена.

Це застереження і для банків, хоча вони самі прекрасно розуміють, і для власників підприємств. Підхід "Я сам зроблю" тут не працює. Для банків це дуже тривожний сигнал, тому повинен бути генеральний підрядник з практичним досвідом, який має готові об'єкти за спиною. Тобто це теж гарантія, що ресурси, які дають підприємству, не будуть витрачені марно.

Процедура у кожного банку майже однакова. Всюди є служба безпеки, яка перевіряє клієнта, інколи дивляться на взаємозв'язки, щоб це не було якихось російських коренів. У комерційних банках, які давно хотіли займатися такими проєктами, навіть трошки полегшили процеси та умови співпраці з клієнтами. У державних банків, у "ПриватБанка" точно, є історія роботи за подібними програмами, з "теплими" кредитами. Тому нічого особливого зараз немає, просто буде адаптація продуктів під полегшені умови, які створила держава, бо це легше і дешевше.

Тіло кредиту зменшиться у разі відсутності ПДВ. Для організації, яка завозить генератори, газопоршневі станції або системи зберігання енергії для власного споживання, це буде на 20% дешевше.

З сонячними модулями, чесно кажучи, ситуація тяжча, бо, як правило, те, що ставили до цього часу для власного споживання — це модулі, які ставили компанії, які є операторами на ринку, разом з інсталяцією та всім іншим. І саме вони імпортували ці модулі з Китаю. Але у випадку кредитування, щоб підприємство саме собі купувало модулі для генерації — це не зовсім корелює з підходами інсталяторів, які займаються монтажем.

Побачимо, як відреагує ринок. Він у нас має властивість адаптуватися до всього.

Розглянули ситуацію на рівні банківської системи, на рівні митниці, точно такі ж процеси йдуть на рівні енергетики. Робиться багато речей для спрощення процедур підключення і зменшення термінів видачі дозволів. І Кабінет міністрів, і Верховна Рада, і "Укренерго", і НКРЕКП, всі йдуть назустріч у цьому напрямку. Той випадок, коли всі розуміють, що треба це робити швидко. Ми вже запізнюються, якби, умовно кажучи, все це робилося минулого року, то вже б однозначно бачили результат.

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