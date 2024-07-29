Ветряные и солнечные электростанции Китая вырабатывают больше энергии, чем угольные

Совокупная мощность ветровой и солнечной энергии в Китае к концу 2024 года составит 1 350 ГВт — более 40% от общей установленной мощности в 3 300 ГВт от всех источников энергии.

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По данным Китайского совета по электроэнергетике (China Electricity Council, CEC), к концу 2024 года ветровая и солнечная энергия будут составлять более 40% от общей установленной мощности по производству электроэнергии в стране. Об этом сообщает SCMP.

Ожидается, что в этом году Китай добавит в сеть около 300 ГВт солнечной и ветровой энергии, что немного больше, чем 293 ГВт годом ранее, говорится в отчете CEC. Это поможет увеличить совокупную мощность ветровой и солнечной энергии в Китае до 1 350 ГВт к концу года, что составит более 40% от общей установленной мощности в 3 300 ГВт от всех источников энергии.

Развитие "зеленой" энергетики может также привести к тому, что общая установленная мощность источников энергии из неископаемого топлива, включая атомную и гидроэнергетику, достигнет 1 900 ГВт к концу 2024 года, или 57,5 ​% от общего энергобаланса страны.

КНР стремится к 2060 году обеспечить 80% своего общего энергобаланса за счет неископаемых источников топлива и стать углеродно-нейтральным. По данным CEC, на конец первого полугодия в стране совокупная мощность ветровой и солнечной энергии составляла 1 180 ГВт (38,4% от общей мощности в 3 070 ГВт). Между тем, к концу июня мощность угольных электростанций упала до 1 170 ГВт — до 38,1% от общей мощности. По данным CEC, доля самого грязного ископаемого топлива в энергетическом балансе упадет ниже 37% к концу года.

Несмотря на рост мощностей возобновляемых источников энергии, CEC предупредила, что сетевая инфраструктура Китая по-прежнему требует дальнейшей модернизации, чтобы повысить ее возможности в передаче и хранении чистой энергии и справиться с прерывающимися поставками ветровой и солнечной энергии.

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