Вітряні та сонячні електростанції Китаю виробляють більше енергії, ніж вугільні

Сукупна потужність вітрової та сонячної енергії в Китаї до кінця 2024 року становитиме 1 350 ГВт — понад 40% від загальної встановленої потужності в 3 300 ГВт від усіх джерел енергії.

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За даними Китайської ради з електроенергетики (China Electricity Council, CEC), до кінця 2024 року вітрова та сонячна енергія становитимуть понад 40% від загальної встановленої потужності з виробництва електроенергії в країні. Про це повідомляє SCMP.

Очікується, що цього року Китай додасть у мережу близько 300 ГВт сонячної та вітрової енергії, що трохи більше, ніж 293 ГВт роком раніше, йдеться у звіті CEC. Це допоможе збільшити сукупну потужність вітрової та сонячної енергії в Китаї до 1 350 ГВт до кінця року, що становитиме понад 40% від загальної встановленої потужності в 3 300 ГВт від усіх джерел енергії.

Розвиток "зеленої" енергетики може також призвести до того, що загальна встановлена потужність джерел енергії з невикопного палива, включно з атомною та гідроенергетикою, сягне 1 900 ГВт до кінця 2024 року, або 57,5 % від загального енергобалансу країни.

КНР прагне до 2060 року забезпечити 80% свого загального енергобалансу за рахунок невикопних джерел палива та стати вуглецево-нейтральним. За даними CEC, на кінець першого півріччя в країні сукупна потужність вітрової та сонячної енергії становила 1 180 ГВт (38,4% від загальної потужності в 3 070 ГВт). Натомість до кінця червня потужність вугільних електростанцій впала до 1 170 ГВт — до 38,1% від загальної потужності. За даними CEC, частка найбруднішого викопного палива в енергетичному балансі впаде нижче 37% до кінця року.

Попри зростання потужностей поновлюваних джерел енергії, CEC попередила, що мережева інфраструктура Китаю, як і раніше, потребує подальшої модернізації, щоб підвищити її можливості в передаванні та зберіганні чистої енергії та впоратися з постачанням вітрової та сонячної енергії, що переривається.

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