Масштабная утечка данных в РФ: за полгода в сеть "слили" 140 млн мобильных номеров россиян

Эксперты отмечают, что контактные данные почти каждого россиянина оказались в открытом доступе. По объему данных, утекших в сеть, лидирует финансовый сектор — более 80 млн записей.

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140 миллионов уникальных мобильных номеров и 46 миллионов уникальных электронных адресов россиян оказались в открытом доступе. Это произошло в первом полугодии 2024 года. Цифры обнародованы в исследовании российского сервиса разведки утечки данных и мониторинга даркнета DLBI, сообщают "Известия".

Лидерами по количеству утечек являются электронная коммерция (46% от общего количества), ритейл (16%) и информационно-развлекательные ресурсы (10%). При этом по объему данных лидирует финансовый сектор, который за шесть месяцев допустил попадание в открытый доступ более 80 млн записей.

Среди крупнейших утечек первого полугодия — инцидент с платформой Robo.finance, из-за которого в открытый доступ попали данные клиентов МФО "Займер" (2 млн записей) и "А Деньги" (6 млн записей). Также крупные утечки произошли в магазинах Rendez-Vous (7,6 млн номеров и 4,5 млн электронных адресов) и сети "Ортека" (3,8 млн мобильных телефонов).

В течение января-июня 2024 года в российских компаниях зафиксировано 144 случая утечки данных. Хотя количество таких инцидентов уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2023 года (с 207 до 144), объем похищенной информации увеличился на 14%.

Всего за шесть месяцев в открытый доступ попало более 600 миллионов записей, хотя некоторые данные могут повторяться.

Слитую информацию могут использовать мошенники в своих схемах социальной инженерии. Кроме того, массовые утечки персональных данных приводят к росту атак на кредитные организации с помощью ботов, спам-звонков и SMS-сообщений.

Напомним, 25 июля Фокус писал, что киберспециалисты украинской разведки продолжают атаковать российскую цифровую инфраструктуру. Под ударом оказались соцсети, банковские учреждения, платежные сервисы.

23 февраля Роскомнадзор заявил о масштабной утечке данных россиян, когда доступными стали более 500 млн записей.