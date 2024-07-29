Масштабний витік даних у РФ: за пів року у мережу "злили" 140 млн мобільних номерів росіян

Експерти зазначають, що контактні дані майже кожного росіянина опинилися у відкритому доступі. За обсягом даних, що витекли в мережу, лідирує фінансовий сектор — понад 80 млн записів.

Related video

140 мільйонів унікальних мобільних номерів і 46 мільйонів унікальних електронних адрес росіян опинилися у відкритому доступі. Це сталося у першому півріччі 2024 року. Цифри оприлюднені у дослідженні російського сервісу розвідки витоку даних та моніторингу даркнета DLBI, повідомляють "Известия".

Лідерами за кількістю витоків є електронна комерція (46% від загальної кількості), ритейл (16%) та інформаційно-розважальні ресурси (10%). Водночас за обсягом даних лідирує фінансовий сектор, який за шість місяців допустив потрапляння у відкритий доступ понад 80 млн записів.

Серед найбільших витоків першого півріччя — інцидент із платформою Robo.finance, через який у відкритий доступ потрапили дані клієнтів МФО "Займер" (2 млн записів) та "А Деньги" (6 млн записів). Також великі витоки сталися у магазинах Rendez-Vous (7,6 млн номерів та 4,5 млн електронних адрес) та мережі "Ортека" (3,8 млн мобільних телефонів).

Протягом січня-червня 2024 року в російських компаніях зафіксовано 144 випадки витоку даних. Хоча кількість таких інцидентів зменшилася порівняно з першим півріччям 2023 року (з 207 до 144), обсяг викраденої інформації збільшився на 14%.

Загалом за шість місяців у відкритий доступ потрапило понад 600 мільйонів записів, хоча деякі дані можуть повторюватися.

Злиту інформацію можуть використовувати шахраї у своїх схемах соціальної інженерії. Крім того, масові витоки персональних даних призводять до зростання атак на кредитні організації за допомогою ботів, спам-дзвінків і SMS-повідомлень.

Нагадаємо, 25 липня Фокус писав, що кіберфахівці української розвідки продовжують атакувати російську цифрову інфраструктуру. Під ударом опинилися соцмережі, банківські установи, платіжні сервіси.

23 лютого Роскомнагляд заявив про масштабний витік даних росіян, коли доступними стали понад 500 млн записів.