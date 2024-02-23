Масштабний витік даних у Росії: за один раз вкрали понад 500 млн записів росіян

У Роскомнадзорі визнали, що внаслідок одного інциденту було розкрито більше інформації про жителів РФ, ніж за увесь 2023 рік.

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Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв’язку (Роскомнадзор) повідомила про масштабний витік даних росіян у 2025 році — понад 500 млн записів. Про це пише сайт Газета.ru

"Усього витекло 510 мільйонів, із них 500 — це один витік. Ми його зараз розслідуємо", — розповів заступник голови Роскомнадзору Мілош Вагнер.

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За словами російського чиновника, цього року різко зросла кількість випадків компрометації даних, при цьому обсяг таких витоків зменшився порівняно з 2023 та 2022 роками. Загалом, Роскомнадзор зафіксував 19 витоків за перші два місяці 2024 року. У 2023 році їх було 68 випадків компрометації персональних даних, при цьому в мережу потрапили лише близько 300 млн записів про росіян. У 2022 році обсяг витоків був вищим, і склав 600 млн записів, при цьому сталося 140 витоків.

Заступник керівника Роскомнадзору Мілош Вагнер нагадав про нові вимоги щодо роботи з персональними даними росіян. Раніше стало відомо, що в Telegram було виявлено бот для з’ясування персональних даних росіян.

Нагадуємо, майже рік тому хакери оприлюднили базу даних самого Роскомнадзору. Дані включали листування та телефонні довідники працівників. Тоді проєкт KibOrg News зазначив, що поки не планує оприлюднювати деталі особистого життя адміністратора "Роскомнагляду", такі як прихильність до наркотиків та подружні зради. Але хакери розповіли про основні напрямки діяльності відомства, такі як переписування історії, маніпулювання фактами, створення досьє на опозиційні ЗМІ, боротьба скасування блокування Instagram-акаунтів Рамзана Кадирова та інші подібні завдання.

Сам Роскомнадзор заявляв про наміри "зламати" пошуковий сервіс Google у Росії "через шкоду, яку він завдає російським системам". За словами відомства, у закордонному сегменті інтернету функціонують понад 10 сервісів, які постійно сканують та виявляють уразливості зокрема в Рунеті. Ця інформація нібито використовується для комп'ютерних атак на російську інфраструктуру.