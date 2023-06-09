"Роскомнагляд" заявив про намір зламати "Гугл" у Росії

У відомстві заявили, що в закордонному сегменті інтернету функціонують понад 10 сервісів, які постійно сканують та виявляють уразливості російських систем, а інформація використовується зловмисниками для комп'ютерних атак на інфраструктуру.

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"Роскомнагляд" має намір зламати пошуковий сервіс "Гугл" у Росії через шкоду, яку він завдає російським системам. Про це повідомили у телеграм-каналі відомства.

"У закордонному сегменті інтернету функціонують понад 10 сервісів, які постійно сканують та виявляють уразливості зокрема в Рунеті. Ця інформація використовується зловмисниками для комп'ютерних атак на російську інфраструктуру. З метою захисту російських систем одночасно планується вжити заходів щодо обмеження сканування закордонними сервісами російського сегменту інтернету", — йдеться в повідомленні.

У "Роскомнагляді" заявили, що в РФ створюють вітчизняну довірену систему сканування, яка дозволить виявити вразливості російських інформаційних ресурсів, надаючи можливість їхнього оперативного усунення.

Нагадаємо, що "Росспоживнагляд" заблокував інтернет-сторінку з рецептом сочевиці від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка через його звернення до росіян щодо війни. Сам український шеф-кухар відреагував на рішення російської влади і заявив, що "блював на них торішньою паскою".

Роскомнагляд розпорядився, що в РФ з 1 березня під забороною використання в державних та деяких приватних структур Росії опинилися такі месенджери та сервіси, як: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema та WeChat.