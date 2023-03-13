"Порушує закон": у Росії заборонили рецепт українського шеф-кухаря Клопотенка (фото)

Сторінку з рецептом внесли до Реєстру заборонених сайтів "Роскомнагляду". Сам Євген Клопотенко відреагував на рішення російської влади і заявив, що "блював на них торішньою паскою".

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"Росспоживнагляд" заблокував інтернет-сторінку з рецептом сочевиці від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка через його звернення до росіян щодо війни. Про це сам кулінар повідомив на своїй сторінці у твітері.

Клопотенко опублікував скріншот електронного листа, який 10 березня отримав від "Роскомнагляду".

"На підставі вимога генпрокурора РФ або його заступника про вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів надсилається повідомлення про порушення порядку поширення інформації. Власник інформресурсу зобов'язаний протягом доби з моменту отримання повідомлення видалити інформацію, що розповсюджується з порушенням закону", — йшлося в електронному листі.

Український шеф-кухар відповів на нього так:

"Роскомнагляд — порада: чим раніше перейдете українською, тим легше буде потім. А взагалі блював я на вас торішньою паскою", — написав Клопотенко.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко отримав попередження від "Роскомнагляду" Фото: Twitter/Євген Клопотенко

Зі свого боку, "Роскомнагляд" заблокував вебсторінку із рецептом у суботу, 12 березня. Її внесли до Реєстру заборонених у Росії сайтів.

Інтернет-сторінку з рецептом від Євгена Клопотенка було внесено до реєстру заборонених в РФ сайтів Фото: Скріншот

Рецепт сочевиці від Євгена Клопотенка: чому його заборонили в РФ

Рецепт сочевиці було опубліковано 26 лютого 2022 року на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Сайт підтримує три мовні режими: українську, російську та англійську мови.

У російськомовній версії сайту перед текстом кулінарного рецепту було надруковано звернення до росіян.

"Вітаємо! Інформація для тих, хто читає нас із російської федерації. Знаємо, що російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію. Ваш злочинний уряд розпочав повномасштабне військове вторгнення на територію України — наступ на всі українські міста, зокрема й на Київ. Ракети летять не у військових, а у мирних жителів.[…] Ми захищаємо себе, своє життя та своїх рідних. Ми стоятимемо до останнього. Все буде Україна", — йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, стрімінг Netflix покаже фільм Клопотенка про український борщ. Сам український шеф-кухар уже заявив про те, що світ побачить не просто фільм про борщ, а світ побачить фільм про Україну.

Зазначимо, що з 1 березня в Росії заборонили Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema та WeChat. Роскомнагляд уже відправив спеціальне попередження всім держорганам та організаціям країни.