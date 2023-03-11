"Секретний інгредієнт": Стрімінг Netflix покаже фільм Клопотенка про український борщ

Сервіс Netflix відповів згодою на пропозицію українського ресторатора Євгена Клопотенка. Світ побачить не просто фільм про борщ, а світ побачить фільм про Україну.

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Учора український шеф-кухар та телеведучий Євген Клопотенко в своєму Instagram повідомив про те, що український документальний фільм "Борщ. Секретний інгредієнт" вийде на стрімінговому сервісі Netflix 30 березня.

"Алло, @netflixua, є класний документальний фільм про борщ. Покажете? — Буде з 30 березня", — поділився радісною новиною Клопотенко.

"Борщ. Секретний інгредієнт" – український документальний фільм 2020 року. За сюжетом кухар Євген Клопотенко вирушає у подорож різними областями України у пошуках секретних інгредієнтів борщу.

Клопотенко досліджує історію страви, національні традиції, культуру, історії людей та новаторство у приготуванні улюбленої страви.

Герої фільму готують український борщ у різних місцях України: на воєнній польовій кухні, у гуцульському селі, у затишному дворику в Одесі, у їдальні Чорнобильської АЕС, у львівському ресторані та у будинку пасічника поблизу кордону з Білоруссю. Як секретні інгредієнти використовуються: птах, яловичина, гриби, чорнослив, риба і навіть груші.

Приготування борщу у селі на Івано-Франківщині. Кадр з фільму

Нагадаємо, 6 жовтня 2020 року у Мінкульті України повідомили, що приготування українського борщу увійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини країни.

У червні 2022 року Фокус повідомляв, що Український борщ може увійти до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Також у квітні 2022 року Фокус зібрав найкращі секрети ідеального рецепту борщу від Євгена Клопотенка, які були показані в межах проєкту "Борщ. Секретний інгредієнт".

До роковин від дня народження Тараса Шевченка, Клопотенко поділився з українцями рецептом улюбленого українським письменником борщу з карасями.