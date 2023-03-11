"Секретный ингредиент": Стриминг Netflix покажет фильм Клопотенко про украинский борщ

Сервис Netflix ответил согласием не предложение украинского ресторатора Евгений Клопотенко. Мир увидит не просто фильм про борщ, мир увидит фильм про Украину.

Related video

Вчера украинский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко в своем Instagram сообщил о том, что украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент" выйдет на стриминговом сервисе Netflix 30 марта.

"Алло, @netflixua, есть классный документальный фильм о борще. Покажете? — Будет с 30 марта", — поделился радостной новостью Клопотенко.

"Борщ. Секретный ингредиент" – украинский документальный фильм 2020 года. По сюжету повар Евгений Клопотенко отправляется в путешествие по разным областям Украины в поисках секретных ингредиентов борща.

Клопотенко исследует историю блюда, национальные традиции, культуру, истории людей и новаторство в приготовлении любимого блюда.

Герои фильма готовят украинский борщ в разных местах Украины: на военной полевой кухне, в гуцульском селе, в уютном дворике в Одессе, в столовой Чернобыльской АЭС, во львовском ресторане и в доме пасечника вблизи границы с Беларусью. В качестве секретных ингредиентов используются птица, говядина, грибы, чернослив, рыба и даже груши.

Приготовление борща в селе на Ивано-Франковщине. Кадр из фильма

Напомним, 6 октября 2020 года в Минкульте Украины сообщили, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

В июне 2022 Фокус сообщал, что Украинский борщ может войти в Список культурного наследия ЮНЕСКО, требующего срочной охраны.

Также в апреле 2022 Фокус собрал лучшие секреты идеального рецепта борща от Евгения Клопотенко, которые были показаны в рамках проекта "Борщ. Секретный ингредиент".

К годовщине со дня рождения Тараса Шевченко, Клопотенко поделился с украинцами рецептом любимого украинским писателем борща с карасями.