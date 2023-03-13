"Нарушает закон": в России запретили рецепт украинского шеф-повара Клопотенко (фото)

Страницу с рецептом внесли в реестр запрещенных сайтов "Роскомнадзора". Сам Евгений Клопотенко отреагировал на решение российских властей и заявил, что "блевал на них прошлогодней паской".

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"Роспотребнадзор" заблокировал интернет-страницу с рецептом чечевицы от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко из-за его обращения к россиянам по поводу войны. Об этом сам кулинар сообщил на своей странице в Твиттере.

Клопотенко опубликовал скриншот электронного письма, которое 10 марта получил от "Роскомнадзора".

"На основании требование генпрокурора РФ или его заместителя о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам направляется уведомление о нарушении порядка распространения информации. Владелец информресурса обязан в течение суток с момента получения уведомления удалить распространяемую с нарушением закона информацию", — говорилось в электронном письме.

Украинский шеф-повар ответил на него следующим образом:

"Роскомнадзор – совет: чем раньше перейдете на украинский, тем легче будет потом. А вообще блевал я на вас прошлогодней паской", — написал Клопотенко.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко получил предупреждение от "Роскомнадзора" Фото: Twitter/Евгений Клопотенко

В свою очередь "Роскомнадзор" заблокировал веб-страницу с рецептом в субботу, 12 марта. Ее внесли в реестр запрещенных в России сайтов.

Интернет-страница с рецептом от Евгения Клопотенко была внесена в реестр запрещенных в РФ сайтов Фото: Скриншот

Рецепт чечевицы от Евгения Клопотенко: почему его запретили в РФ

Рецепт чечевицы был опубликован 26 февраля 2022 года на сайте шеф-повар Евгения Клопотенко. Сайт поддерживает три языковых режима: украински, русский и английский языки.

В русскоязычной версии сайта перед текстом кулинарного рецепта было напечатано обращение к россиянам.

"Приветствуем! Информация для тех, кто читает нас из российской федерации. Знаем, что российские СМИ распространяют ложную информацию. Ваше преступное правительство начало полномасштабное военное вторжение на территорию Украины — наступление на все украинские города, в том числе и на Киев. Ракеты летят не в военных, а в мирных жителей.[…] Мы защищаем себя, свою жизнь и своих родных. Мы будем стоять до последнего. Все будет Украина", — говорится в тексте обращения.

Напомним, стриминг Netflix покажет фильм Клопотенко об украинском борще. Сам украинский шеф-повар уже заявил о том, что мир увидит не просто фильм про борщ, мир увидит фильм про Украину.

Заметим, что с 1 марта в России запретили Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema и WeChat.Роскомнадзор уже отправил специальное предупреждение всем госорганам и организациям страны.