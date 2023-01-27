У Росії заблокували сайти ЦРУ та ФБР "за поширення фейків"

"Роскомнагляд" ухвалив, що дані американської розвідки та Федерального бюро розслідувань "дискредитують російську армію", тому доступ до їхніх сайтів треба обмежити. Термін блокування не вказується.

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Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії заблокувала доступ до офіційних сайтів Центрального розвідувального управління США, Федерального бюро розслідувань і ресурсу Держдепартаменту США для контррозвідки та боротьби з тероризмом. Про це говорять опубліковані в п'ятницю, 27 січня, дані російського відомства.

Зокрема, доступ обмежений за запитами cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР) і rewardsforjustice.net (платформа Держдепу).

[ + – ] "Роскомнагляд" заблокував доступ до ЦРУ

"Роскомнагляд" не вказує, хто наказав заблокувати ресурси. Проте в коментарі агентству "Інтерфакс" відомство пояснило, що доступ до сайтів закрито "за розповсюдження фейків", а також "дискредитацію ЗС РФ".

Термін блокування сайтів не уточнюється.

Як росіяни обходять блокування сайтів: допомога США

У червні минулого року агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що з початку повномасштабної війни уряд США збільшив фінансування трьох технологічних компаній, щоб допомогти росіянам обійти цензуру й отримати доступ до західних ЗМІ й українських ресурсів.

Зокрема, кошти призначалися для трьох VPN-сервісів — nthLink, Psiphon і Lantern. Завдяки їм громадяни РФ могли отримувати правдиву інформацію про те, що відбувається на фронті, і ситуацію на Заході.

У період із 2015 по 2021 рр. ці компанії отримали фінансування близько $4,8 млн. Із лютого 2022 року загальний обсяг фінансування, виділеного трьом VPN-сервісам, збільшився майже вдвічі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року російське медіа Baza повідомило, що музичні сервіси в РФ почали блокувати українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". За словами журналістів, композиція більше недоступна для прослуховування та завантаження в "Яндекс Музика".

У серпні 2022 року пресслужба "Роскомнагляду" розповіла, що всього за пів року росіяни написали 145 тисяч доносів.