В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР "за распространение фейков"

"Роскомнадзор" постановил, что данные американской разведки и Федерального бюро расследований "дискредитируют российскую армию", поэтому доступ к их сайтам надо ограничить. Срок блокировки не указывается.

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России заблокировала доступ к официальным сайтам Центрального разведывательного управления США, Федерального бюро расследований и ресурсу Госдепартамента США для контрразведки и борьбы с терроризмом. Об этом говорят опубликованные в пятницу, 27 января, данные российского ведомства.

В частности, доступ ограничен по запросам cia.gov (ЦРУ), fbi.gov (ФБР) и rewardsforjustice.net (платформа Госдепа).

[ + – ] Роскомнадзор заблокировал доступ к ЦРУ

"Роскомнадзор" не указывает, кто распорядился заблокировать ресурсы. Тем не менее в комментарии агентству "Интерфакс" ведомство объяснило, что доступ к сайтам закрыт "за распространение фейков", а также "дискредитацию ВС РФ".

Срок блокировки сайтов не уточняется.

Как россияне обходят блокировку сайтов: помощь США

В июне прошлого года агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что с начала полномасштабной войны правительство США увеличило финансирование трех технологических компаний, чтобы помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к западным СМИ и украинским ресурсам.

В частности, средства предназначались для трех VPN-сервисов — nthLink, Psiphon и Lantern. Благодаря им граждане РФ могли получать правдивую информацию о происходящем на фронте и ситуации на Западе.

В период с 2015 по 2021 гг. эти компании получили финансирование в размере около $4,8 млн. С февраля 2022 года общий объем финансирования, выделенного трем VPN-сервисам, увеличился почти вдвое.

Напомним, в ноябре прошлого года российское медиа Baza сообщило, что музыкальные сервисы в РФ начали блокировать украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина". По словам журналистов, композиция больше недоступна для прослушивания и скачивания в "Яндекс Музыка".

В августе 2022 года пресс-служба "Роскомнадзора" рассказала, что всего за полгода россияне написали 145 тысяч доносов.