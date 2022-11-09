Музыкальные сервисы в РФ начали блокировать песню "Ой у лузі червона калина", — СМИ (фото)

Композиция на стриминговой платформе "Яндекс Музыка" заблокирована по требованию Роскомнадзора.

Related video

Российские музыкальные сервисы начали блокировать украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина". Об этом пишет издание Baza.

По словам журналистов, украинская песня "Ой у лузі червона калина" больше недоступна для прослушивания и скачивания в музыкальном сервисе "Яндекс Музыка".

Техподдержка стримингового сервиса в комментарии изданию объяснила, что народная композиция была заблокирована по требованию Роскомнадзора.

"Регулятор направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку. При этом сервис не стал блокировать "Червону калину" в исполнении Александра Малинина, а также оставил несколько каверов и ремиксов на нее", — говорится в материале Baza.

Вместе с этим, как отмечают журналисты, народная песня "Ой у лузі червона калина" доступна во всех вариациях для прослушивания и скачивания заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Издание "Радио Свобода", в свою очередь, отмечает, что официального запрета на исполнение или воспроизведение композиции "Червона калина" в России нет.

[ + – ] Сервис "Яндекс Музыка" заблокировал песню "Червона калина"

Отметим, что в начале октября в оккупированном Крыму произошел скандал из-за украинской народной песни "Ой у лузі червона калина". Победительница конкурса "Миссис Крым-2022" Ольга Валеева в своем Instagram опубликовала ролик, на котором она со своей подругой исполняла композицию "Червона калина". На публикацию видео отреагировал депутат Госдумы от оккупированного Крыма Леонид Ивлев, потребовавший наказать Ольгу Валееву за "проявление украинского фашизма".

Позже оккупационные власти наказали победительницу конкурса "Миссис Крым-2022" Ольгу Валееву за исполнение песни "Ой у лузі червона калина" штрафом в размере 40 тысяч рублей. Ее подруге, которая также присутствовала на видеоролике, "суд" Крыма назначил административный арест на 10 суток.