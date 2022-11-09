Музичні сервіси в РФ почали блокувати пісню "Ой у лузі червона калина", — ЗМІ (фото)

Композицію на стримінговій платформі "Яндекс Музика" заблокували на вимогу Роскомнагляду.

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Російські музичні сервіси почали блокувати українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Про це пише видання Baza.

За словами журналістів, українська пісня "Ой у лузі червона калина" більше недоступна для прослуховування та завантаження в музичному сервісі "Яндекс Музика".

Техпідтримка стримінгового сервісу в коментарі пояснила, що народна композиція була заблокована на вимогу Роскомнагляду.

"Регулятор направив усім музичним платформам повідомлення про необхідність обмежити доступ до цього треку. Водночас сервіс не блокував "Червону калину" у виконанні Олександра Малініна, а також залишив кілька каверів і реміксів на неї", — йдеться в матеріалі Baza.

Також, як зазначають журналісти, народна пісня "Ой у лузі червона калина" доступна в усіх варіаціях для прослуховування та завантаження в заблокованій в Україні соцмережі "ВКонтакті".

Видання "Радіо Свобода", зі свого боку, зазначає, що офіційної заборони на виконання або відтворення композиції "Червона калина" в Росії немає.

[ + – ] Сервіс "Яндекс Музика" заблокував пісню "Червона калина"

Зазначимо, що на початку жовтня в окупованому Криму стався скандал через українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Переможниця конкурсу "Місіс Крим-2022" Ольга Валєєва у своєму Instagram опублікувала ролик, на якому вона зі своєю подругою виконувала композицію "Червона калина". На публікацію відео відреагував депутат Держдуми від окупованого Криму Леонід Івлєв, який вимагав покарати Ольгу Валєєву за "прояв українського фашизму".

Пізніше окупаційна влада покарала переможницю конкурсу "Місіс Крим-2022" Ольгу Валєєву за виконання пісні "Ой у лузі червона калина" штрафом у розмірі 40 тисяч рублів. Її подрузі, яка також була присутня на відеоролику, "суд" Криму призначив адміністративний арешт на 10 діб.