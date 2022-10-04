Арешт і штраф: окупаційна влада Криму засудила переможницю конкурсу "Місіс Крим-2022"

Ольга Валєєва заспівала пісню "Червона калина" та записала це на відео. Окупаційний суд вирішив покарати її та її подругу, оскільки у РФ впевнені, що це "гімн українських нацистів".

Related video

Переможниця конкурсу краси "Місіс Крим-2022" оштрафована на 40 тисяч російських рублів за відео, на якому вона співає пісню "Ой у лузі червона калина". Про це пише прес-служба МВС окупованого Криму в Telegram.

На відео із Валєєвою пісню співає її подруга. Їй місцевий суд призначив покарання у вигляді адміністративного арешту на 10 діб.

[ + – ] Ольга Валєєва та її подруга виконують пісню "Ой, у лузі червона калина".

Зазначимо, що у повідомленні окупаційного МВС йдеться, що пісня нібито є "гімном екстремістської організації".

Дівчата були притягнуті до відповідальності за статтями за "дискредитацію Збройних сил РФ" та "Пропаганду нацистської атрибутики".

"Суд визнав громадянок винними у скоєнні адміністративних правопорушень", — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що Валєєва та її подруга вже встигли записати відео з вибаченнями за відео з виконанням пісні.

[ + – ] Вибачення Валєєвої та її подруги.

Раніше Фокус писав, що переможниці конкурсу "Місіс Крим-2022" загрожує відповідальність за пісню "Червона калина". У Держдумі РФ вимагали від правоохоронців покарати Ольгу Валєєву за "прояв українського фашизму".

На виконання пісні відреагував депутат Державної Думи від окупованого Криму Леонід Івлєв, який зажадав від правоохоронців покарати Ольгу Валєєву за "прояв українського фашизму".

Ще нагадаємо, що у червні в окупованому Криму завершився конкурс краси "Місіс Крим-2022", який виграла Ольга Валєєва. До переїзду на анексований півострів дівчина проживала у Полтаві.