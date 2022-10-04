Арест и штраф: оккупационные власти Крыма засудили победительницу конкурса "Миссис Крым-2022"

Ольга Валеева спела песню "Червона калина" и записала это на видео. Оккупационный суд решил наказать ее и ее подругу, так как в РФ уверены, что это "гимн украинских нацистов".

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Победительнице конкурса красоты "Миссис Крым-2022" оштрафована на 40 тысяч российских рублей за видео, на котором она поет песню "Ой у лузі червона калина". Об этом пишет пресс-служба МВД оккупированного Крыма в Telegram.

На видео с Валеевой песню поет ее подруга. Ей местный суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток.

[ + – ] Ольга Валеева и ее подруга исполняют песню "Ой, у лузі червона калина".

Отметим, что в сообщении оккупационного МВД говорится, что песня якобы является "гимном экстремистской организации".

Девушки были привлечены к ответственности по статьям за "дискредитацию Вооруженных сил РФ" и "Пропаганду нацистской атрибутики".

"Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений", — сказано в сообщении.

Примечательно, что Валеева и ее подруга уже успели записать видео с извинениями за видео с исполнением песни.

[ + – ] Извинения Валеевой и ее подруги.

Ранее Фокус писал, что победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" грозит ответственность за песню "Червона калина". В Госдуме РФ потребовали от правоохранителей наказать Ольгу Валееву за "проявление украинского фашизма".

На исполнение песни отреагировал депутат Государственной Думы от оккупированного Крыма Леонид Ивлев, который потребовал от правоохранителей наказать Ольгу Валееву за "проявление украинского фашизма".

Еще напомним, что в июне в оккупированном Крыму завершился конкурс красоты "Миссис Крым-2022", который выиграла Ольга Валеева. До переезда на аннексированный полуостров девушка проживала в Полтаве.