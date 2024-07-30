Виновата РФ: развитие ИИ приведет к новой гонке вооружений и созданию опасных технологий

Нападение России на Украину спровоцировало развитие ИИ-технологий, в результате чего по всему миру создаются жестокие машины для убийств.

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Сторонники применения ИИ-оружия утверждают, что расширенные возможности могут снизить сопутствующий ущерб. Однако критики говорят, что гонка ИИ-вооружений может быстро выйти из-под контроля. О данном конфликте подробно рассказало издание The Sun.

ИИ сделает оружие еще более опасным

Использование автономного оружия – это палка о двух концах. ИИ-инструменты сокращают количество бойцов и максимизируют урон, наносимый противнику. Дроны и другие автономные устройства могут точно захватывать цели, становясь машинами для убийства. Хотя это может показаться положительным моментом, такая бесконтрольная жестокость приведет к интенсификации гонки вооружений, возможно, стимулируя разработку более опасных технологий.

В феврале прошлого года правительство США обнародовало Политическую декларацию об ответственном использовании ИИ в военных целях. Целью документа является руководство государствами по разработке и развертыванию военного ИИ. Странам настоятельно рекомендуется развивать ИИ, соответствующий обязательствам международного гуманитарного права, которое призвано ограничить последствия вооруженных конфликтов и защитить тех, кто не участвует в боевых действиях.

Декларацию уже подписали 52 представителя различных государств. Но в списке отсутствует Россия — страна, которая способствовала разжиганию гонки вооружений в области искусственного интеллекта.

Российско-украинская война дала толчок развитию военного ИИ

Вторжение РФ в Украину положило начало разработке оружия на базе искусственного интеллекта, поскольку находящаяся в боевой готовности страна пыталась противостоять одной из самых мощных армий в мире. Это давление в сочетании с постоянным потоком инвестиций превратило Украину в центр развития автономных дронов.

Например, украинская компания Vyriy разрабатывает дроны, которые сами захватывают цели. Устройства используют базовые алгоритмы компьютерного зрения, которые анализируют и интерпретируют изображения. Google предлагает бесплатный курс для украинцев, заинтересованных в том, как создавать БпЛА. Другой украинский производитель дронов — Swarmer — применяет ИИ, благодаря чему устройства могут адаптироваться к движениям друг друга и координировать удары без участия оператора.

Украинские дроны с искусственным интеллектом используются не только на фронте, но и для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Автономная подводная лодка Cetus Фото: Royal Navy

Какие ИИ-технологии уже есть у военных

Другие страны тоже разрабатывают автономное оружие. Британская технологическая фирма MSubs заключила в 2022 году с Королевским флотом Великобритании контракт на сумму 15,4 миллиона фунтов стерлингов (19,8 миллиона долларов) на строительство автономной подводной лодки под кодовым названием Cetus. Эта безэкипажная подлодка сможет работать на расстоянии до 4828 км от берега в течение трех месяцев.

Китайские исследователи нашли еще одно применение искусственному интеллекту в военное время — помощь в процессе проектирования оружия. Они используют ИИ для разработки электромагнитного оружия, способного запускать снаряды на орбиту. В 2022 году группа китайских ученых из Военно-морского инженерного университета в Ухане заявила о создании самой маленькой и мощной электромагнитной пушки в мире. Задачей ИИ тогда было предоставить исследователям набор оптимизированных данных, благодаря чему они смогли изменить параметры оружия, уменьшив его размер и увеличив выходную мощность. В итоге, кинетическая энергия пули, проходящей через ствол, более чем в два раза превысила необходимую для производства смертельного выстрела.

В феврале 2024 года Корпус морской пехоты США совершил второй испытательный полет беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie, который, по задумке инженеров, сможет летать в паре с истребителем. А поможет ему в этом ИИ. Корпус морской пехоты очень заинтересован в создании таких пар, чтобы обезопасить пилотов и повысить ситуационную осведомленность.

ИИ станет важнейшим элементом будущих боевых действий и скорости, с которой придется оценивать оперативную картину и принимать решения, считает генерал-майор Скотт Кейн, командующий исследовательской лабораторией ВВС. Автономные операции будут развиваться с беспрецедентной скоростью, полагает он.

Ранее мы писали о том, что в Китае улучшили гиперзвуковое оружие при помощи дешевого американского ИИ-чипа. Чип Jetson TX2i, установленный в системе управления гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, увеличил дальность и стабильность полета ракеты.