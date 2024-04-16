В Китае улучшили гиперзвуковое оружие при помощи дешевого американского ИИ-чипа

Чип Jetson TX2i, установленный в системе управления гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, увеличил дальность и стабильность полета ракеты.

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Ученые из Пекинского научно-исследовательского института энергетического машиностроения и Даляньского технологического университета смогли повысить эффективность гиперзвукового оружия при помощи чипа искусственного интеллекта (ИИ), передает SCMP.

Исследователи в своей работе применили модуль графического процессора Nvidia Jetson TX2i, который доступен любому пользователю. Скорость реакции данного модуля сделала его идеальным для оптимизации системы подачи топлива в реальном времени, диагностики неисправностей в гиперзвуковом прямоточном воздушно-реактивном двигателе (ГПВРД), приводящем в движение гиперзвуковой летательный аппарат, способный развивать скорость в 7 Махов (8575 км/ч). Тестирование Jetson TX2i показало, что расчеты, которые раньше занимали секунды, теперь могут быть выполнены всего за 25 миллисекунд. Команда ученых заявила, что модуль TX2i в системе управления ГПВРД не только увеличил дальность и стабильность гиперзвуковых аппаратов во время полета, но и значительно снизил затраты на их исследования и разработки.

Американская компания Nvidia начала продавать TX2i для промышленного применения около 6 лет назад. Пиковая производительность модуля с одинарной точностью равна 1,26 Тфлопс, что составляет примерно одну пятидесятую от возможностей самого мощного ИИ-чипа Nvidia — H100. Однако H100 стоит десятки тысяч долларов США и находится в дефиците, а вот TX2i можно приобрести за несколько сотен долларов, он не подлежит экспортному контролю США и широко доступен в интернете.

Эксперты ранее считали, что ИИ-модули способны выполнять только простые параллельные вычисления, а такие задачи, как моделирование поля гиперзвукового потока, когда одно событие должно произойти, прежде чем можно будет вычислить другое, им не под силу. Но ученые нашли способ решения проблемы последовательных параллельных вычислений, разработав новую архитектуру центрального и графического процессоров.

Однако двигатель — лишь один из компонентов всей платформы вооружения. Чтобы применить ИИ-чип к гиперзвуковым системам, необходима дальнейшая работа по моделированию воздухозаборника, коррекции ударных волн и моделированию данных, полагают разработчики.

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Но вряд ли американский чип TX2i будет внедрен для китайских гиперзвуковых ракет. Производители процессоров в КНР могут поставлять вооруженным силам страны чипы, которые работают так же или даже лучше, чем TX2i. Остается неясным, почему исследователи выбрали именно чип Nvidia для своего эксперимента. Не исключено, что целью было доказать возможность использования недорогого ИИ-чипа для гиперзвукового оружия, независимо от того, где оно производится.

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