Стоят своих денег: 15 лучших гаджетов мира для роскошной жизни (фото, видео)

Роскошь — это не про стоимость товаров, а про образ жизни. Некоторая техника стоит не так уж дорого, но может значительно повысить статус, уровень комфорта или сделать владельцев более привлекательными для окружающих.

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Техника премиум-класса стоит недешево, но делает жизнь действительно особенной и шикарной. Издание Tom's Guide отобрало самые роскошные гаджеты в 2024 году, которые стоит, если не приобрести, то хотя бы увидеть.

Это может стать неожиданностью, но многие из таких продуктов доступны в крупных розничных магазинах и могут стоить не так дорого, как ожидается от категории "люкс". В конце концов, роскошь — это впечатление, а не ценник. Однако некоторые гаджеты стоят невероятно дорого (сотни тысяч долларов) и созданы исключительно для ценителей, часто в сотрудничестве с дизайнерами.

Раскладной телевизор C-Seed M1 раскладной телевизор

Роскошный 165-дюймовый телевизор C-SEED M1 роскошный 165-дюймовый телевизор Фото: C-Seed

Само по себе наличие огромного телевизора MicroLED с диагональю 165 дюймов уже можно считать роскошью, но существует модель, которая вдобавок еще и складывается гармошкой и автоматически прячется под пол. Он появляется, когда нужен, и исчезает, чтобы освободить пространство в комнате.

Таким образом владелец получает возможность смотреть яркие и детализированные изображения на панели MicroLED без необходимости идти на компромисс с тем, что телевизор закрывает занимает много места или мозолит глаз в другое время. Но стоит такое удовольствие $400 000, дороже, чем некоторые спортивные автомобили.

Телевизор C-Seed M1

Кофемашина Lelit Bianca V3

Кофемашина Lelit Bianca V3 является еще и красивым элементом интерьера кухни Фото: Скриншот

Машина для приготовления кофе должна радовать не только качеством напитка, но и роскошным видом на кухне. Именно для этого создали Letit Bianca V3 из полированной нержавеющей стали и ореховыми элементами. Эспрессо-машина с двойным котлом для кипячения воды позволяет контролировать все, начиная от расхода воды, температуры заваривания и времени предварительного настаивания.

Несмотря на классический вид, OLED-дисплей позволяет точно следить, что происходит внутри. Стоит также выделить 2,5-литровый резервуар для воды, который можно для удобства переместить с одной на другую сторону корпуса. Такая кофемашина обойдется в $3000.

Кофемашина Lelit Bianca V3

Дальномерная камера Leica M11

Фотокамера Leica M11 за $9200 Фото: Скриншот

С первого взгляда не скажешь, но по сравнению с предыдущей моделью Leica M11 может похвастаться обновленным полнокадровым 60-мегапиксельным датчиком BSI CMOS, расширенным диапазоном ISO (от 64 до ISO 50 000), двойным объемом памяти (внутренняя 64 ГБ и слот для SD-карты), и аккумулятором большей емкости, выдерживающим до 700 снимков. Теперь не нужно снимать всю базовую пластину, чтобы заменить батарею.

Новым в серии также является стабилизированный режим увеличения Live View, который помогает получить идеальный снимок. Конечно, камера может похвастаться классическим стилем Leica, который настолько же красив, как и функционален. Стоит она около $9200.

Leica M11

Смартчасы Apple Watch Hermes Edition

Часы Apple Watch Hermes Edition Фото: Скриншот

Умные часы — это замечательная технология, но они могут помешать носить традиционный дизайнерский. Apple Watch Hermes Edition сочетает в себе лучшее из обоих, потому что имеет элегантный фитнес-трекер с дизайнерскими особенностями.

Apple и Hermes совместными усилиями создали часы с корпусом из нержавеющей стали (полированного серебристого или космического черного цвета) и специальным циферблатом, который пользователи обычных Apple Watch не могут получить. Более того, они совместимы с коллекцией ремешков в фирменных цветах Hermes. Такие часы будут выделять владельца из толпы, но стоят немалых $1249. Дополнительные же ремешки продаются по ценам от $349 до $539.

Наушники Bang & Olufsen Beoplay H95

Среди наушников премиум-класса аналитики считают фаворитом Bang & Olufsen Beoplay H95 стоимостью $1000. Они изготовлены из титана, кожи ягненка и пены с эффектом памяти, благодаря чему очень удобны и выглядят роскошно.

Модель оснащена самой совершенной системой адаптивного активного шумоподавления (ANC) бренда и аккумулятором, обеспечивающим до 38 часов прослушивания во время длительных путешествий или в домашнем офисе. Самое главное, что наушники выдают очень качественный звук с точки зрения глубины и звуковой сцены. Можно легко различить музыкальные инструменты так, будто в студии во время записи.

Наушники Bang & Olufsen Beoplay H95

Умная доска Vestaboard

Найти умные устройства для дома, которые улучшают, а не портят эстетику дизайна, нелегко. Здесь поможет гаджет Vestaboard, на который создателей вдохновили старинные таблички с расписанием железнодорожного вокзала, имеющие модули с раздельными клапанами — они могут отображать любой текст или цвет.

Пользователи могут настроить обмен сообщениями самостоятельно или воспользоваться одним из совместимых приложений Vestaboard. Некоторые из них отображают спортивные результаты, песни, воспроизводимые на Spotify, словесную игру для семьи. Установленная на стене, доска Vestaboard станет и средством общения с членами семьи или коллегами, и изящным декором.

Vestaboard

Лазерный телевизор AWOL Vision Vanish

Трудно найти лучший домашний кинотеатр премиум-класса, чем AWOL Vision Vanish Laser TV. Стоя $15 000, этот универсальный проектор создает 100-дюймовое изображение с разрешением 4K, которое гарантированно впечатлит. Самое удивительное то, что моторизованный экран поднимается из корпуса, похожего на длинную тумбу, поэтому его не видно, когда он выключен. Сам проектор тоже встроен в корпус, поэтому выглядит почти так, будто изображение возникает в воздухе. В результате можно смотреть фильмы на большом экране, ощущая роскошь от начала до конца.

AWOL Vision Vanish

Dyson Airwrap

Система для ухода за волосами Dyson Airwrap Фото: Cкриншот

Одним из самых желанных продуктов для ухода за волосами во всем мире является система для укладки Dyson Airwrap стоимостью $600. Она позволяет сделать прическу, как в салоне красоты, не выходя из дома. В комплект входит стайлер, шесть насадок для укладки, расческа Dyson, сумка для хранения и футляр.

Dyson Airwrap

Монитор Samsung Odyssey Ark

Один из лучших мониторов, дарящий идеальный игровой опыт и глубокий уровень погружения в процесс. Samsung Odyssey Ark, по сути — это 55-дюймовый изогнутый телевизор кривизной 1000R, установленный на вращающейся подставке. Его можно повернуть вертикально и установить в режиме "кабины", настроив игры и приложения для быстрого доступа. Монитор рекомендуют сочетать с некоторыми совместимыми умными светильниками, чтобы создать максимально приятное игровое пространство. Колонки при этом не нужны, так как в модель встроены шесть динамиков по технологии Sound Dome. Стоит такое удовольствие $2700.

Монитор Samsung Odyssey Ark

Льдогенератор GE Profile Opal 2.0 Nugget

Генератор льда GE Profile Opal 2.0 Nugget на кухне Фото: Скриншот

Казалось бы, зачем покупать генератор для создания льда за $600, если с этим прекрасно справится любой современный холодильник с морозильной камерой. Но в Tom's Guide уверяют, что разница есть, и она огромная. Прибор Opal 2.0 Nugget от GE Profile всего за 10 минут превращает воду в лед в форме золотых самородков с плотной текстурой, которая очень удобна для любых напитков: от кофе до алкогольных коктейлей. За сутки можно наморозить более 10 кг. Фирменное мобильное приложение позволяет запланировать заморозку, чтобы кусочки были готовы именно в то время, когда нужны, кроме того, есть функция управления голосом и подсветка.

Унитаз Kohler Numi 2.0

Унитаз может казаться не предметом роскоши, а жизненной необходимостью, но Kohler Numi 2.0 — особый случай. Это частично современная скульптура, частично биде и частично вечеринка с интегрированным светодиодным освещением и динамиками. Унитаз открывается и закрывается, реагируя на движение, имеет сиденье с подогревом, поэтому каждый поход в туалет станет маленьким приключением. Голосовой помощник Amazon Alexa может внести любые необходимые настройки без рук. Стоимость такого "трона" составляет $8625.

Унитаз Kohler Numi 2.0

Умная кровать Sleep Number i10 умная кровать Sleep Number i10

Учитывая важность сна и количество времени, которое вы проводите в постели, важно иметь матрас, который соответствует индивидуальным потребностям. Эти потребности могут меняться, и если кровать двуспальная, то потребности каждого спящего могут отличаться. Sleep Number i10 может автоматически регулировать жесткость обеих половин матраса в зависимости от движений людей, а затем предоставлять отчет о качестве их сна в подключенном приложении.

Умный матрас разработан, чтобы помочь владельцам как можно лучше отдохнуть. Такое удовольствие — бесценно, но компания Sleep Number оценивает свои кровати от $4125 до $5550 в зависимости от размера.

Кровать Sleep Number i10

Маска Therabody Theraface

Маска Therabody Theraface предупреждает появление морщин и пятен на лице Фото: Скриншот

Техника для ухода за телом почти всегда является роскошью, но не зря говорят: "красота требует жертв". Therabody Theraface Mask — это светодиодная маска за $599, которая одобрена Управлением продовольствия и медикаментов США. Она излучает на кожу лица красный, инфракрасный или синий свет, который, согласно результатам клинических испытаний, уменьшает появление тонких морщин и темных пятен в течение нескольких месяцев при ежедневном использовании.

YSL Rouge Sur Mesure Custom Colour Creator для губ

Еще одно необычное устройство для красоты, разработанное компанией L'Oreal. Роскошь — это не покупать дизайнерскую помаду, а создавать собственные оттенки. YSL Rouge Sur Mesure Custom Lip Colour Creator предлагает 7 цветов: красный, тепло-красный, розовый, оранжевый, нюд, холодный нюд, теплый нюд, у каждого из них есть по три оттенка. Ультрапигментированная бархатная матовая разных цветов поставляется в специальных картриджах, которые нужно покупать отдельно.

Чтобы создать помаду для конкретного случая, нужно выбрать три оттенка самостоятельно или воспользоваться камерой смартфона, чтобы приложение подобрало идеальный цвет к наряду. Соответствующие картриджи нужно поместить внутрь устройства и дождаться, пока оно не впрыснет капельки жидкости на рабочую поверхность. После этого можно нанести помаду на губы с помощью кисточки.

YSL Rouge Sur Mesure Custom Colour Creator для губ

Victrola Stream Carbon

Виниловый проигрыватель Victrola Stream Carbon не занимает много места Фото: Скриншот

Есть что-то роскошное в виниловых проигрывателях. Victrola Stream Carbon выглядит современно, лаконично, к тому же может синхронизироваться со звуковой системой Sonos через Wi-Fi, чтобы транслировать записи с пластинок на любой динамик без проводов. Как говорят обозреватели, система работает безупречно, не ухудшая выразительное звучание винила. Приобрести проигрыватель можно за $504.

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