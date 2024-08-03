Варті своїх грошей: 15 найкращих гаджетів світу для розкішного життя (фото, відео)

Розкіш — це не про вартість товарів, а про спосіб життя. Деяка техніка коштує не так вже дорого, але може значно підвищити статус, рівень комфорту або зробити власників привабливішими для оточуючих.

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Техніка преміумкласу коштує недешево, але робить життя дійсно особливим і шикарним. Видання Tom's Guide відібрало найрозкішніші гаджети у 2024 році, які варто, якщо не придбати, то хоча б побачити.

Це може стати несподіванкою, але багато таких продуктів доступні у великих роздрібних магазинах і можуть коштувати не так дорого, як очікується від категорії "люкс". Зрештою, розкіш – це враження, а не цінник. Однак деякі гаджеты коштують неймовірно дорого (сотні тисяч доларів) і створені виключно для поціновувачів, часто у співпраці з дизайнерами.

Розкладний телевізор C-Seed M1

Розкішний 165-дюймовий телевізор C-SEED M1 Фото: C-Seed

Саму по собі наявність величезного телевізора MicroLED з діагоналлю 165 дюймів вже можна вважати розкішшю, але існує модель, яка на додачу ще й складається гармошкою і автоматично ховається під підлогу. Він з'являється, коли потрібен, і зникає, щоб звільнити простір у кімнаті.

Таким чином власник отримує можливість дивитися яскраві та деталізовані зображення на панелі MicroLED без необхідності йти на компроміс із тим, що телевізор закриває займає багато місця або муляє око в інший час. Але коштує таке задоволення $400 000, дорожче, ніж деякі спортивні автомобілі.

Телевізор C-Seed M1

Кавомашина Lelit Bianca V3

Кавомашина Lelit Bianca V3 є ще й гарним елементом інтер'єру кухні Фото: Скриншот

Машина для приготування кави має радувати не лише якістю напою, а й розкішним виглядом на кухні. Саме для цього створили Letit Bianca V3 з полірованої нержавіючої сталі та горіховими елементами. Еспресо-машина з подвійним котлом для кип'ятіння води дозволяє контролювати все, починаючи від витрати води, температури заварювання та часу попереднього настоювання.

Попри класичний вигляд, OLED-дисплей дозволяє точно слідкувати, що відбувається всередині. Варто також виділити 2,5-літровий резервуар для води, який можна для зручності перемістити з одного на інший бік корпусу. Така кавомашина обійдеться в $3000.

Кавомашина Lelit Bianca V3

Далекомірна камера Leica M11

Фотокамера Leica M11 за $9200 Фото: Скриншот

З першого погляду не скажеш, але у порівнянні з попередньою моделлю Leica M11 може похвалитися оновленим повнокадровим 60-мегапіксельним датчиком BSI CMOS, розширеним діапазоном ISO (від 64 до ISO 50 000), подвійним обсягом пам’яті (внутрішня 64 ГБ і слот для SD-карти), і акумулятором більшої ємності, що витримує до 700 знімків. Тепер не потрібно знімати всю базову пластину, щоб замінити батарею.

Новим у серії також є стабілізований режим збільшення Live View, який допомагає отримати ідеальний знімок. Звичайно, камера може похвалитися класичним стилем Leica, який настільки ж гарний, як і функціональний. Коштує вона близько $9200.

Leica M11

Смартгодинник Apple Watch Hermes Edition

Годинник Apple Watch Hermes Edition Фото: Скриншот

Розумні годинники – це чудова технологія, але вони можуть завадити носити традиційний дизайнерський. Apple Watch Hermes Edition поєднує у собі найкраще з обох, бо має елегантний фітнес-трекер із дизайнерськими особливостями.

Apple і Hermes спільними зусиллями створили годинник з корпусом із нержавіючої сталі (полірованого сріблястого або космічного чорного кольору) і спеціальним циферблатом, який користувачі звичайних Apple Watch не можуть отримати. Щобільше, він сумісний із колекцією ремінців у фірмових кольорах Hermes. Такий годинник буде вирізняти власника з натовпу, але коштує чималих $1249. Додаткові ж ремінці продають за цінами від $349 до $539.

Навушники Bang & Olufsen Beoplay H95

Серед навушників преміумкласу аналітики вважають фаворитом Bang & Olufsen Beoplay H95 вартістю $1000. Вони виготовлені з титану, шкіри ягняти та піни з ефектом пам’яті, завдяки чому дуже зручні і виглядають розкішно.

Модель оснащена найдосконалішою системою адаптивного активного шумозаглушення (ANC) бренду і акумулятором, що забезпечує до 38 годин прослуховування під час тривалих подорожей або в домашньому офісі. Найголовніше, що навушники видають дуже якісний звук з погляду глибини та звукової сцени. Можна легко розрізнити музичні інструменти так, ніби у студії під час запису.

Навушники Bang & Olufsen Beoplay H95

Розумна дошка Vestaboard

Знайти розумні пристрої для дому, які покращують, а не псують естетику дизайну, нелегко. Тут допоможе гаджет Vestaboard, на який творців надихнули старовинні таблички з розкладом залізничного вокзалу, що мають модулі з роздільними клапанами — вони можуть відображати будь-який текст або колір.

Користувачі можуть налаштувати обмін повідомленнями самостійно або скористатися одним із сумісних додатків Vestaboard. Деякі з них відображають спортивні результати, пісні, що відтворюються на Spotify, словесну гру для сім'ї. Встановлена на стіні, дошка Vestaboard стане і засобом спілкування з членами сім'ї або колегами, і витонченим декором.

Vestaboard

Лазерний телевізор AWOL Vision Vanish

Важко знайти кращий домашній кінотеатр преміумкласу, ніж AWOL Vision Vanish Laser TV. Коштуючи $15 000, цей універсальний проєктор створює 100-дюймове зображення з роздільною здатністю 4K, яке гарантовано вразить. Найдивовижніше те, що моторизований екран підіймається з корпусу, схожого на довгу тумбу, тому його не видно, коли вимкнений. Сам проєктор теж вбудований у корпус, тому виглядає майже так, ніби зображення виникає у повітрі. У результаті можна дивитися фільми на великому екрані, відчуваючи розкіш від початку до кінця.

AWOL Vision Vanish

Dyson Airwrap

Система для догляду за волоссям Dyson Airwrap Фото: Cкриншот

Одним із найбажаніших продуктів для догляду за волоссям у всьому світі є система для укладання Dyson Airwrap вартістю $600. Вона дозволяє зробити зачіску, як у салоні краси, не виходячи з дому. У комплект входить стайлер, шість насадок для укладання, гребінець Dyson, сумку для зберігання та футляр.

Dyson Airwrap

Монітор Samsung Odyssey Ark

Один з найкращих моніторів, що дарує ідеальний ігровий досвід і глибокий рівень занурення у процес. Samsung Odyssey Ark, по суті — це 55-дюймовий вигнутий телевізор кривизною 1000R, встановлений на підставці, що обертається. Його можна повернути вертикально і встановити у режимі "кабіни", налаштувавши ігри та програми для швидкого доступу. Монітор рекомендують поєднувати із деякими сумісними розумними світильниками, щоб створити максимально приємний ігровий простір. Колонки при цьому не потрібні, бо у модель вбудовані шість динаміків за технологією Sound Dome. Коштує таке задоволення $2700.

Монітор Samsung Odyssey Ark

Льодогенератор GE Profile Opal 2.0 Nugget

Генератор льоду GE Profile Opal 2.0 Nugget на кухні Фото: Скриншот

Здавалося б, навіщо купувати генератор для створення льоду за $600, якщо з цим прекрасно впорається будь-який сучасний холодильник із морозильною камерою. Але у Tom's Guide запевняють, що різниця є, і вона величезна. Прилад Opal 2.0 Nugget від GE Profile всього за 10 хвилин перетворює воду на лід у формі золотих самородків із щільною текстурою, яка дуже зручна для будь-яких напоїв: кави до алкогольних коктейлів. За добу можна наморозити понад 10 кг. Фірмовий мобільний застосунок дозволяє запланувати замороження, щоб шматочки були готові саме у той час, коли потрібні, крім того, є функція керування голосом і підсвітка.

Унітаз Kohler Numi 2.0

Унітаз може здаватися не предметом розкоші, а життєвою необхідністю, але Kohler Numi 2.0 — особливий випадок. Це частково сучасна скульптура, частково біде та частково вечірка з інтегрованим світлодіодним освітленням і динаміками. Унітаз відкривається та закривається, реагуючи на рух, має сидіння з підігрівом, тому кожен похід до туалету стане маленькою пригодою. Голосовий помічник Amazon Alexa може внести будь-які необхідні налаштування без рук. Вартість такого "трону" складає $8625.

Унітаз Kohler Numi 2.0

Розумне ліжко Sleep Number i10

Враховуючи важливість сну та кількість часу, який ви проводите в ліжку, важливо мати матрац, який відповідає індивідуальним потребам. Ці потреби можуть змінюватися, і якщо ліжко двоспальне, то потреби кожного сплячого можуть відрізнятися. Sleep Number i10 може автоматично регулювати жорсткість обох половин матраца залежно від рухів людей, а потім надавати звіт про якість їх сну у підключеному застосунку.

Розумний матрац розроблений, щоб допомогти власникам якнайкраще відпочити. Таке задоволення — безцінне, але компанія Sleep Number оцінює свої ліжка від $4125 до $5550 залежно від розміру.

Ліжко Sleep Number i10

Маска Therabody Theraface

Маска Therabody Theraface попереджає появу зморшок і плям на обличчі Фото: Скриншот

Техніка для догляду за тілом майже завжди є розкішшю, але не дарма кажуть: "краса потребує жертв". Therabody Theraface Mask — це світлодіодна маска за $599, яка схвалена Управлінням продовольства та медикаментів США. Вона випромінює на шкіру обличчя червоне, інфрачервоне або синє світло, яке, згідно результатам клінічних випробувань, зменшує появу тонких зморшків і темних плям протягом кількох місяців при щоденному використанні.

YSL Rouge Sur Mesure Custom Lip Colour Creator

Ще один незвичайний пристрій для краси, розроблений компанією L'Oreal. Розкіш — це не купувати дизайнерську помаду, а створювати власні відтінки. YSL Rouge Sur Mesure Custom Lip Colour Creator пропонує 7 кольорів: червоний, тепло-червоний, рожевий, помаранчевий, нюд, холодний нюд, теплий нюд, у кожного з них є по три відтінки. Ультрапігментована оксамитова матова різних кольорів постачається у спеціальних картриджах, які потрібно купувати окремо.

Щоб створити помаду для конкретного випадку, потрібно обрати три відтінки самостійно або скористатися камерою смартфона, щоб застосунок підібрав ідеальний колір до вбрання. Відповідні картриджі потрібно помістити всередину пристрою і дочекатися, доки він не вприсне крапельки рідини на робочу поверхню. Після цьомого можна нанести помаду на губи за допомогою пензлика.

YSL Rouge Sur Mesure Custom Lip Colour Creator

Victrola Stream Carbon

Вініловий програвач Victrola Stream Carbon не займає багато місця Фото: Скриншот

Є щось розкішне у вінілових програвачах. Victrola Stream Carbon виглядає сучасно, лаконічно, до того ж може синхронізуватися зі звуковою системою Sonos через Wi-Fi, щоб транслювати записи з пластинок на будь-який динамік без дротів. Як кажуть оглядачі, система працює бездоганно, не погіршуючи виразне звучання вінілу. Придбати програвач можна за $504.

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