Смартфони перегріваються і ламаються через сильну спеку влітку: як врятувати гаджети

У смартфонів немає вентиляторів для охолодження, як у ноутбуків, тому вони погано переносять високу температуру. Експерти розкрили прості правила, які допоможуть уникнути перегріву.

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Згідно із заявами компаній Apple і Samsung, багато смартфонів розраховані на роботу за температури 0-35°C, тому в спекотну погоду апарати нерідко перегріваються. Про те, як не допустити перегріву та охолодити телефон у спеку, пише портал Axios.

Фахівець з ремонту Карстен Фрауенхайм зазначив, що смартфони стають дедалі потужнішими та потужнішими, але їхні невеликі корпуси не оснащені вентиляторами, як ноутбуки. Спека може призвести до скорочення терміну служби акумулятора і пошкодження інших деталей, тому користувачі повинні самі подбати про охолодження своїх гаджетів.

Щоб запобігти перегріванню смартфона у спеку, увімкніть режим низького енергоспоживання і не використовуйте гаджет під прямими променями сонця. Також не варто залишати смартфон у припаркованому автомобілі або поруч із джерелом тепла.

У разі перегріву смартфона на екрані, як правило, з'являється відповідне попередження. У такому разі потрібно вимкнути телефон і перемістити його в прохолодне місце, подалі від прямих сонячних променів. Чохол краще зняти, оскільки деякі з них затримують тепло, не даючи гаджету охолонути.

Автори публікації також попередили, що через перегрів деякі смартфони можуть автоматично змінити режим роботи, щоб охолодитися. Деякі функції перестануть працювати, а в екстремальних умовах телефон і зовсім може відключитися.

Нагадаємо, власник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що його телефон Samsung поламався через сильну спеку в Дубаї. У гаджета відокремилася задня панель, ймовірно, клей розплавився через високу температуру.

Також повідомлялося, що дослідники з Пенсільванського університету створили новий термостійкий запам'ятовувальний пристрій, який може працювати за температури 600°C. Ця розробка допоможе зробити гаджети більш стійкими до спеки.