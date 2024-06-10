Павло Дуров залишився без телефону: його гаджет Samsung буквально розвалився через спеку

Російський підприємець поскаржився на те, що гаджет не зміг перенести високу температуру в Дубаї.

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Засновник соцмережі "ВКонтакте" і власник месенджера Telegram Павло Дуров написав у своєму telegram-каналі про поломку смартфона, яким давно користувався. Свої слова він підкріпив фотографією пристрою, що розпався на дві частини.

"Мій телефон "розблокувався" через спеку в Дубаї. Я використовую цей Samsung за 180 доларів як основний пристрій останні два роки. Я вибрав його, тому що це один з найбільш широко використовуваних телефонів серед користувачів Telegram. Я хотів зрозуміти їхній досвід, щоб зробити сервіс кращим. Але, схоже, мені скоро доведеться міняти телефон", — написав Дуров.

Смартфон Samsung Galaxy A52 Фото: trovaprezzi.it

У гаджета відокремилася задня панель, імовірно, клей розплавився через високу температуру. Судячи із зовнішнього вигляду і серійного номера, Павло Дуров показав на фото модель Samsung Galaxy A52. Відомо, що цей апарат має 6,5-дюймовий AMOLED-екран, камеру з трьома сенсорами (основний — на 50 Мп), процесор Exynos 1280, 6 ГБ оперативної пам'яті, батарею ємністю 4000 мАг. Модель належить до категорії низькобюджетних, її дійсно можна придбати за 180 доларів.

Раніше ми писали про те, що в інтерв'ю Такеру Карлосону Дуров заявив, що російська влада вимагала видати дані українців, які влаштували "Революцію гідності". У 2013 році жителі України використовували соцмережу "ВКонтакте", щоб домовлятися й організовувати протести на вулицях Києва, і владі РФ це не сподобалося. Павло Дуров запевняє, що даних він не передавав.