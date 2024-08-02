Генераторы, зарядные станции и павербанки: снизятся ли цены и когда лучше покупать

В будущем отключения могут возобновиться, поэтому стоит готовиться сейчас. Цены на энергооборудование снизились по сравнению с ноябрем 2022 года, однако могут снова взлететь по ряду причин.

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Из-за отключений света в Украине все больше людей покупают резервные источники питания, такие как павербанки, зарядные станции и генераторы. Что происходит с ценами и спросом на такие устройства, рассказал операционный директор компании OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сироватко в материале для Mezha.Media.

По словам исследователя, сложно точно предсказать, что будет с энергосистемой Украины через несколько месяцев. Это зависит от ряда факторов, в частности от интенсивности обстрелов, темпов восстановления поврежденной инфраструктуры и наращивания импорта из Европы. Поэтому стоит в меру сил готовиться к длительным отключениям.

Сколько стоит резервное питание в Украине

Энергооборудование для частных домов

Жители частных домов на случай блэкаутов могут установить солнечные панели или ветрогенераторы. Системы, которые могут генерировать примерно 4 кВт*ч, стоят примерно 3 000-3 500 долларов. Их преимущество заключается в автономной работе и возможности накапливать избыток энергии, чтобы в дальнейшем продавать ее по зеленому тарифу.

Солнечная и ветровая станции Фото: teahub.io

Более бюджетным вариантом являются бензиновые, инверторные или дизельные генераторы. Автор статьи советует покупать такие устройства, когда нет большого ажиотажа. По данным OLX за июнь этого года, когда в стране были длительные отключения, средняя цена на бензиновые генераторы мощностью до 5 кВт составляла 15,3 тысячи гривен. Это более чем на 3 тысячи гривен дешевле, чем в ноябре 2022 года, когда украинцы впервые столкнулись с блэкаутами. Инверторные генераторы такой же мощности за это время в среднем подешевели на 4 тысячи гривен, а дизельные – на 1 тысячу гривен.

По словам эксперта, цены снизились, в частности из-за введения нулевой ставки растаможки и отсутствия НДС для импорта электрогенераторов, аккумуляторов и другого энергетического оборудования. Благодаря этому рынок насытился товарами и их стоимость стабилизировалась. К примеру, в ноябре 2022 года на OLX было 2,3 тысячи объявлений о продаже бензиновых генераторов, а сегодня их более 13,5 тысячи.

Как выбрать генератор

Энергооборудование для квартир

Безопасным решением для квартиры являются зарядные станции. Они могут питать как отдельные электроприборы, так и всю жилплощадь. Однако цена таких устройств с меньшей мощностью сопоставима с ценой более мощных генераторов. В июне этого года средняя стоимость зарядной станции на OLX составляла 15,2 тысячи гривен. Для сравнения, в ноябре 2022 года они стоили 32,5 тысячи гривен. На сайте тогда было 7,1 тысячи объявлений, сейчас их количество возросло до 11,7 тысячи, но спрос остался примерно на том же уровне.

Как выбрать зарядную станцию

В Украине также пользуются популярностью источники бесперебойного питания (ИБП) и павербанки. В июне этого года на OLX насчитывалось 18,8 тысячи объявлений о продаже павербанков и 10,7 тысяч объявлений о продаже ИБП. Средние цены — 800 и 3,5 тысячи гривен соответственно, что на 40% и 50% ниже чем в ноябре 2022 года.

Вырастут цены или упадут

Представитель OLX назвал два фактора, которые могут привести к росту цен на упомянутые устройства. Первый фактор связан с логистикой. Речь идет о перебоях в международных поставках и подорожании перевозок. Вторая возможная причина подорожания – рост спроса в случае новых отключений света. Однако експерт подчеркнул, что сегодня спрос примерно такой же, как и в ноябре 2022 года, но цены все равно снизились.

Игорь Сироватко также упомянул отмену таможенных пошлин и НДС на ввоз в Украину энергетического оборудования и компонентов для него. Если эта мера коснется зарядных станций и павербанков, то это также сделает их дешевле. При этом эксперты считают, что не стоит ожидать значительного снижения цен.

"Рынок приспособился и стабилизировался, многие предприниматели используют оборудование, которое приобрели еще зимой 2022-2023 годов. Если есть такая возможность, то следует подготовиться к зиме заранее и выбрать прибор, отвечающий вашим потребностям", — заключил эксперт.

Напомним, с 27 июля вступили в силу законы № 3853-IX и №3854-IX, которые предусматривают освобождение от уплаты пошлины и НДС на ввоз в Украину электрогенераторного оборудования, оборудования для ветро- и солнечной генерации и аккумуляторов (кроме аккумуляторов малой мощности).

Позже, 31 июля в Государственной таможенной службе Украины уточнили, что отмена ввозной пошлины и НДС не касается установок хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока и отдельных литий-ионных ячеек емкостью менее 200 А/ч. То есть павербанки и маломощные зарядные станции из-за этого не подешевеют, а вот более дорогие модели — как раз должны.