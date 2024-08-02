Генератори, зарядні станції та павербанки: чи знизяться ціни та коли краще купувати

У майбутньому відключення можуть поновитися, тому варто готуватися зараз. Ціни на енергообладнання знизилися порівняно з листопадом 2022 року, проте можуть знову злетіти через низку причин.

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Через відключення світла в Україні дедалі більше людей купують резервні джерела живлення, як-от павербанки, зарядні станції та генератори. Що відбувається з цінами та попитом на такі пристрої, розповів операційний директор компанії OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко в матеріалі для Mezha.Media.

За словами дослідника, складно точно передбачити, що буде з енергосистемою України за кілька місяців. Це залежить від низки чинників, зокрема від інтенсивності обстрілів, темпів відновлення пошкодженої інфраструктури та нарощування імпорту з Європи. Тому варто в міру сил готуватися до тривалих відключень.

Скільки коштує резервне живлення в Україні

Енергообладнання для приватних будинків

Мешканці приватних будинків на випадок блекаутів можуть встановити сонячні панелі або вітрогенератори. Системи, які можуть генерувати приблизно 4 кВт*год., коштують приблизно 3 000-3 500 доларів. Їхня перевага полягає в автономній роботі та можливості накопичувати надлишок енергії, щоб надалі продавати її за зеленим тарифом.

Сонячна та вітрова станції Фото: teahub.io

Більш бюджетним варіантом є бензинові, інверторні або дизельні генератори. Автор статті радить купувати такі пристрої, коли немає великого ажіотажу. За даними OLX за червень цього року, коли в країні були тривалі відключення, середня ціна на бензинові генератори потужністю до 5 кВт становила 15,3 тисячі гривень. Це більш ніж на 3 тисячі гривень дешевше, ніж у листопаді 2022 року, коли українці вперше зіткнулися з блекаутами. Інверторні генератори такої ж потужності за цей час у середньому подешевшали на 4 тисячі гривень, а дизельні — на 1 тисячу гривень.

За словами експерта, ціни знизилися зокрема через запровадження нульової ставки розмитнення та відсутність ПДВ для імпорту електрогенераторів, акумуляторів та іншого енергетичного обладнання. Завдяки цьому ринок наситився товарами й їхня вартість стабілізувалася. Приміром, у листопаді 2022 року на OLX було 2,3 тисячі оголошень про продаж бензинових генераторів, а сьогодні їх понад 13,5 тисячі.

Як вибрати генератор

Енергообладнання для квартир

Безпечним рішенням для квартири є зарядні станції. Вони можуть живити як окремі електроприлади, так і всю житлову площу. Однак ціна таких пристроїв із меншою потужністю порівнянна з ціною більш потужних генераторів. У червні цього року середня вартість зарядної станції на OLX становила 15,2 тисячі гривень. Для порівняння, у листопаді 2022 року вони коштували 32,5 тисячі гривень. На сайті тоді було 7,1 тисячі оголошень, зараз їхня кількість зросла до 11,7 тисячі, але попит залишився приблизно на тому ж рівні.

Як вибрати зарядну станцію

В Україні також мають популярність джерела безперебійного живлення (ДБЖ) і павербанки. У червні цього року на OLX налічувалося 18,8 тисячі оголошень про продаж павербанків і 10,7 тисячі оголошень про продаж ДБЖ. Середні ціни — 800 і 3,5 тисячі гривень відповідно, що на 40% і 50% нижче ніж у листопаді 2022 року.

Зростуть ціни чи впадуть

Представник OLX назвав два фактори, які можуть призвести до зростання цін на згадані пристрої. Перший фактор пов'язаний із логістикою. Йдеться про перебої в міжнародних поставках і подорожчання перевезень. Друга можлива причина подорожчання — зростання попиту в разі нових відключень світла. Однак експерт зауважив, що сьогодні попит приблизно такий самий, як і в листопаді 2022 року, але ціни все одно знизилися.

Ігор Сироватко також згадав скасування митних зборів і ПДВ на ввезення в Україну енергетичного обладнання та компонентів для нього. Якщо цей захід торкнеться зарядних станцій і павербанків, то це також зробить їх дешевшими. Водночас експерти вважають, що не варто очікувати значного зниження цін.

"Ринок пристосувався та стабілізувався, багато підприємців використовують обладнання, яке придбали ще взимку 2022-2023 років. Якщо є така можливість, то слід підготуватися до зими заздалегідь і вибрати прилад, що відповідає вашим потребам", — підсумував експерт.

Нагадаємо, з 27 липня набули чинності закони № 3853-IX і №3854-IX, які передбачають звільнення від сплати мита і ПДВ на ввезення в Україну електрогенераторного устаткування, устаткування для вітро- і сонячної генерації та акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).

Пізніше, 31 липня в Державній митній службі України уточнили, що скасування ввізного мита і ПДВ не стосується установок зберігання енергії потужністю менше ніж 300 Вт змінного та/або постійного струму та окремих літій-іонних осередків місткістю менше ніж 200 А/год. Тобто павербанки та малопотужні зарядні станції через це не подешевшають, а ось дорожчі моделі — якраз повинні.