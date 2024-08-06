Физики придумали, как объединить квантовый и обычный интернет: что это даст

Изменив цвет лазерного импульса так, чтобы он соответствовал цвету запутанных фотонов, ученые смогли по оптоволокну передать обычные и квантовые данные.

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Исследователи из Института фотоники Ганноверского университета Лейбница разработали новую концепцию передатчика-приемника для передачи запутанных фотонов по оптоволокну. Это может наладить работу квантового интернета, пишет Рhys.

Квантовый интернет обещает методы шифрования, защищенные от подслушивания, которые даже будущие квантовые компьютеры не смогут расшифровать, обеспечивая безопасность критической инфраструктуры. Но чтобы такая технология работала, необходимо передавать "запутанные" фотоны через оптоволоконные сети. При этом ученые также хотят продолжать использовать оптические волокна для традиционной передачи данных. Иными словами, их цель — объединить обычный интернет с квантовым.

В своем эксперименте исследователи продемонстрировали, что запутанность фотонов сохраняется, даже когда они посылаются вместе с лазерным импульсом. Команда смогла изменить цвет лазерного импульса с помощью высокоскоростного электрического сигнала так, чтобы он соответствовал цвету запутанных фотонов. Этот эффект позволил объединять лазерные импульсы и запутанные фотоны одного цвета в оптическом волокне и снова разделять их. Таким образом и происходит объединение обычного и квантового интернета.

Ранее запутанные фотоны блокировали канал передачи данных в оптоволокне, не позволяя использовать его для традиционной передачи данных. Но благодаря новой концепции, фотоны теперь можно отправлять в том же цветовом канале, что и лазерный свет. Это означает, что все цветовые каналы по-прежнему могут использоваться для традиционной передачи данных. Эксперимент показывает, насколько успешной может быть практическая реализация гибридных сетей.

Ранее мы сообщали, что квантовый компьютер сможет решить задачу, объем данных которой больше Вселенной. Исследователи убедились в том, что возможности квантовых симуляторов превосходят возможности суперкомпьютеров. Это значит, что прорыв в квантовых вычислениях не за горами.