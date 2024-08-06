Фізики придумали, як об'єднати квантовий і звичайний інтернет: що це дасть

Змінивши колір лазерного імпульсу так, щоб він відповідав кольору заплутаних фотонів, вчені змогли оптоволокном передати звичайні та квантові дані.

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Дослідники з Інституту фотоніки Ганноверського університету Лейбніца розробили нову концепцію передавача-приймача для передавання заплутаних фотонів оптоволокном. Це може налагодити роботу квантового інтернету, пише Рhys.

Квантовий інтернет обіцяє методи шифрування, захищені від підслуховування, які навіть майбутні квантові комп'ютери не зможуть розшифрувати, гарантуючи безпеку критичної інфраструктури. Але щоб така технологія працювала, необхідно передавати "заплутані" фотони через оптоволоконні мережі. При цьому вчені також хочуть продовжувати використовувати оптичні волокна для традиційної передачі даних. Іншими словами, їхня мета — об'єднати звичайний інтернет із квантовим.

У своєму експерименті дослідники продемонстрували, що заплутаність фотонів зберігається, навіть коли вони надсилаються разом із лазерним імпульсом. Команда змогла змінити колір лазерного імпульсу за допомогою високошвидкісного електричного сигналу так, щоб він відповідав кольору заплутаних фотонів. Цей ефект дозволив об'єднувати лазерні імпульси та заплутані фотони одного кольору в оптичному волокні та знову розділяти їх. У такий спосіб і відбувається об'єднання звичайного та квантового інтернету.

Раніше заплутані фотони блокували канал передачі даних в оптоволокні, не даючи змоги використовувати його для традиційної передачі даних. Але завдяки новій концепції, фотони тепер можна відправляти в тому ж колірному каналі, що і лазерне світло. Це означає, що всі колірні канали, як і раніше, можуть використовуватися для традиційної передачі даних. Експеримент показує, наскільки успішною може бути практична реалізація гібридних мереж.

Раніше ми повідомляли, що квантовий комп'ютер зможе вирішити задачу, обсяг даних якої більший за Всесвіт. Дослідники переконалися в тому, що можливості квантових симуляторів перевершують можливості суперкомп'ютерів. Це означає, що прорив у квантових обчисленнях не за горами.