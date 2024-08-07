Telegram в Украине закрывать пока не будут: в Раде объяснили почему

По словам народного депутата Ирины Констанкевич, пока нет соответствующей законодательной базы, но профильный комитет работает над этим, учитывая международный опыт.

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В Украине нет законодательной базы для закрытия популярного мессенджера Telegram. Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич в эфире телемарафона.

Она отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину существенно изменилась ситуация с Telegram-каналами.

"Мы оперируем рядом исследований, в частности, Украинского института медиа и коммуникаций и других авторитетных социологических исследований, которые говорят о том, что сейчас структура Telegram разнообразна. Существуют как зарегистрированные пользователи, так и анонимные каналы, распространяющие много российского контента, пропагандистского и враждебного содержания", — сказала парламентарий.

По словам Констанкевич, с точки зрения безопасности, важно оценить, какой вред эти каналы могут нанести украинскому обществу во время войны. Все эти риски анализируются и комитет работает над усовершенствованием законодательства, учитывая международный опыт.

"Мы можем говорить о безопасности опираясь на два главных критерия, которые противоречат украинскому законодательству. Это собственность. Мы не видим многих носителей медиаконтента, который есть в Telegram. И второе — это финансовая составляющая, ведь Telegram еще используют с целью получения прибыли и не все доходы демонстрируются, большинство их скрывает. Поэтому перспективы для анализа работы Telegram есть, но пока мы хотим опираться на украинское законодательство, если мы будем говорить о закрытии", — пояснила народный депутат.

Напомним, 5 августа председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что Украина должна рассмотреть возможность закрытия Telegram из-за угрозы национальной безопасности.

10 июля представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram игнорирует обращения Украины относительно контента определенных каналов, что дает дополнительные возможности вражеским информационным операциям.