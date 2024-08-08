Крупнейшая в мире плавучая солнечная станция на 78 кВт питает Олимпийскую деревню Парижа

СЭС установлена на берегах Сены, она занимает площадь в 470 кв. м и имеет мощность, эквивалентную энергопотреблению 94 квартир.

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На берегу реки Сены в Париже установили крупнейшую в мире плавучую мобильную солнечную электростанцию (СЭС). Об особенностях ее работы рассказало издание Interesting Engineering.

Эта современная фотоэлектрическая установка была арендована специально для Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже компанией EDF ENR. Она создана специально для обеспечения крупных мероприятий "зеленой" энергией.

СЭС установлена около Олимпийской деревни, она занимает площадь в 470 кв. м и имеет мощность 78 кВт, что эквивалентно энергопотреблению 94 квартир. Работает установка по принципу собственного потребления. Это означает, что она не подает электроэнергию в национальную сеть, а вместо этого регулирует ее выработку в режиме реального времени в соответствии с потребностями потребления объекта. Ключевой особенностью станции является гибкость и простота настройки. Развернуть или демонтировать ее можно в течение 24 часов.

Хранится все оборудование в транспортном контейнере. Чтобы инсталлировать СЭС, инженерам необходимо раскрыть предварительно подключенные солнечные "крылья". Затем эти "крылья" нужно вставить в контейнер, где находится инвертор, системы защиты и все необходимые электрические компоненты.

Внедрение этой плавучей солнечной электростанции дает значительное преимущество перед традиционными решениями на основе генераторов для крупномасштабных мероприятий, таких как Олимпийские игры, ярмарки и фестивали. Мобильность и простота установки делают ее привлекательным вариантом для временного электроснабжения объектов, не подключенных к общественной электросети.

Также в Олимпийской деревне установили навес от солнца площадью 800 кв. м, покрытый гибкими солнечными панелями, генерирующими 110 кВт электроэнергии. Он обеспечит примерно 25% энергетических потребностей Командного процессингового центра, важнейшего объекта для приема и информирования международных делегаций.

Ранее мы писали, что созданы солнечные панели на основе кремния с самым высоким КПД. Устройство Comet 3N72e от Aiko Solar Energy способно выдавать мощность 650 Вт и работать не хуже панелей из перовскита.