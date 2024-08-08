Найбільша у світі плавуча сонячна станція на 78 кВт живить Олімпійське селище Парижа

СЕС встановлена на берегах Сени, вона займає площу 470 кв. м і має потужність, еквівалентну енергоспоживанню 94 квартир.

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На березі річки Сени в Парижі встановили найбільшу у світі плавучу мобільну сонячну електростанцію (СЕС). Про особливості її роботи розповіло видання Interesting Engineering.

Цю сучасну фотоелектричну установку було орендовано спеціально для Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі компанією EDF ENR. Вона створена спеціально для забезпечення великих заходів "зеленою" енергією.

СЕС встановлено біля Олімпійського селища, вона займає площу 470 кв. м і має потужність 78 кВт, що еквівалентно енергоспоживанню 94 квартир. Працює установка за принципом власного споживання. Це означає, що вона не подає електроенергію в національну мережу, а натомість регулює її вироблення в режимі реального часу відповідно до потреб споживання об'єкта. Ключовою особливістю станції є гнучкість і простота налаштування. Розгорнути або демонтувати її можна протягом 24 годин.

Зберігається все обладнання в транспортному контейнері. Щоб інсталювати СЕС, інженерам необхідно розкрити попередньо підключені сонячні "крила". Потім ці "крила" потрібно вставити в контейнер, де розміщений інвертор, системи захисту і всі необхідні електричні компоненти.

Впровадження цієї плавучої сонячної електростанції дає значну перевагу перед традиційними рішеннями на основі генераторів для великомасштабних заходів, таких як Олімпійські ігри, ярмарки та фестивалі. Мобільність і простота установки роблять її привабливим варіантом для тимчасового електропостачання об'єктів, які не підключені до громадської електромережі.

Також в Олімпійському селищі встановили навіс від сонця площею 800 кв. м, покритий гнучкими сонячними панелями, що генерують 110 кВт електроенергії. Він забезпечить приблизно 25% енергетичних потреб Командного процесингового центру, найважливішого об'єкта для прийому та інформування міжнародних делегацій.

Раніше ми писали, що створено сонячні панелі на основі кремнію з найвищим ККД. Пристрій Comet 3N72e від Aiko Solar Energy здатний видавати потужність 650 Вт і працювати не гірше за панелі з перовскіту.