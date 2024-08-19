Что такое Ad monetization и почему этот инструмент будет интересен не только для медиа: инсайты от Netpeak

Вероятно, многие пользователи обращали внимание на плашки возле некоторых публикаций: реклама, партнерство, пресс-релиз и другие. Не секрет, что бизнес-модель современных медиа построена на основе монетизации контента и рекламных проявлениях от брендов.

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Это дает возможность развиваться в динамичной медийной среде и платить заработную плату своим работникам. Но как сегодня медиа могут дополнительно монетизировать трафик на свой ресурс? Расспросили о возможностях монетизации медиа у Head of Ad Monetization Netpeak — Мурагера Шарипова.

Мурагер, расскажи, что такое Ad monetization и почему сегодня это движущая сила роста для медиа?

Ad monetization, или монетизация рекламы, является важным источником дохода для веб-сайтов. Этот процесс работает следующим образом: Google через свои платформы Google Ads и DV 360 предлагает рекламодателям рекламные места на сайтах с помощью механизма онлайн-аукциона. Рекламодатель, который предлагает самую высокую ставку, получает возможность разместить свое рекламное объявление на соответствующей веб-странице, а владелец сайта получает максимальное вознаграждение за показ объявления. Весь процесс происходит автоматически благодаря простому скрипту, который интегрируется на сайт.

Кроме Google, на рынке существуют и другие крупные игроки, такие как Facebook Audience Network, Amazon Advertising, Microsoft Advertising, Verizon Media и The Trade Desk. Эти платформы также предлагают собственные решения для монетизации контента, предоставляя сайтам возможность зарабатывать за счет размещения рекламы различных рекламодателей на своих страницах. Медиа при этом зарабатывает от показа рекламы на собственных платформах или приложениях. Такая реклама является одним из эффективных способов монетизации, поскольку она автоматизирует процесс ее размещения и обеспечивает оптимизацию дохода для медиа.

Наша команда начала работать с Ad monetization в апреле 2023 года, когда мы стали сертифицированным партнером Google. Это не был процесс, который удалось быстро реализовать. Нам пришлось плодотворно работать в течение года, чтобы получить это партнерство, потому что Google имеет собственные строгие требования к соответствию стандартам. Начать развивать эту услугу нас вдохновили партнеры, поскольку мы получили много запросов с желанием помощи не только с имеющимися диджитал инструментами, но и с монетизацией трафика. Например, для медиа, которым мы помогаем увеличивать трафик через PPC и SEO, Ad monetization была необходима, чтобы увеличивать доход, поскольку больше трафика приносит больше денег. Сейчас наши специалисты имеют опыт оптимизации дохода в Google Ad Manager для более чем 100 собственных сайтов и мы можем предоставлять весь комплекс маркетинговых инструментов, чтобы помогать нашим партнерам достигать максимальных бизнес-результатов.

Основным преимуществом Google Ad Manager является возможность продавать рекламу не только Google, но и другим рекламным сетям. Это создает конкуренцию за трафик, что позволяет зарабатывать больше: благодаря оптимизированной динамической настройке ценообразования, издатели могут рассчитывать на увеличение своего дохода от рекламы на 20-50%, тогда как альтернатива — Google AdSense, наоборот, позволяет продавать рекламу только через Google.

Класс! Очень интересно! Мурагер, а верно ли я понимаю, что Ad monetization может заинтересовать не только диджитал медиа?

Да, действительно. Монетизация может применяться к любому веб-сайту. То, что инструмент подходит только для медиа — миф, потому что в целом его можно применить к любому маркетплейсу, проекту, приложению или вебсайту, где есть постоянная база пользователей. Хочу сосредоточить внимание именно на медиа, поскольку они являются одними из немногих примеров постоянного пользовательского трафика. Например, пользователи читают медиа для получения новостей, а монетизация работает одновременно с этим: читатель просмотрел баннер во время посещения страницы — Google заплатил за это деньги. Если говорить совсем просто, то Google арендует места на сайте для размещения рекламы. Кроме работы с веб-сайтами, мы в Netpeak также фокусируемся на монетизации мобильных приложений. Это открывает дополнительные возможности для заработка, расширяя потенциальную аудиторию.

Какие по твоему мнению, сегодня есть преимущества Ad monetization по сравнению с прямой рекламой на страницах медиа?

Если говорить об избрании прямой рекламы, то медиа необходимо иметь собственный коммерческий отдел, который будет заниматься поиском клиентов, а также команду райтеров для написания качественных рекламных материалов. Этот процесс требует много времени и ресурсов: от проведения брифингов, согласования материалов, до внесения правок и создания качественного контента. Ad monetization позволяет избежать этих сложностей. Достаточно один раз настроить баннеры на сайте, потратив определенное время на техническую настройку и дизайн, и дальше процесс происходит автоматически. Хотя стоимость такого показа может быть меньше, по сравнению с партнерскими материалами, затраты времени и ресурсов также значительно меньше. Существует много рекламных платформ, но сегодня Google является одним из самых известных и крупнейших игроков на рынке. Стоит учитывать и то, что на некоторых рынках рекламные сети могут предлагать конкурентные условия и не везде Google является монополистом. Другие сети тоже могут предоставлять выгодные предложения для закупки трафика и показа рекламы. Недавно мы в Netpeak начали применять технологию Header Bidding, которая позволяет другим сетям конкурировать с рекламой от Google. Соответственно, владелец сайта получает еще больший доход, так как конкуренция означает повышение платы за размещение рекламы на сайте.

Поэтому могу сказать, что выбор зависит от ресурсов СМИ и его целей. Ad monetization обеспечивает стабильный доход с меньшими затратами, в то время как прямая реклама может приносить больший доход, но требует значительных усилий и времени. Через Google Ad Manager (GAM) также можно обслуживать прямую рекламу вместо баннеров Google. То есть, установив код GAM, вы можете настраивать показы рекламы: показывать рекламу Google, прямую рекламу, или миксовать оба варианта.

Продолжая разговор о возможностях Ad monetization, расскажи, пожалуйста, какие основные форматы для украинских медиа доступны сегодня?

Сегодня для медиа могу выделить 2 формата: баннерная реклама — наиболее распространенный и популярный формат, так как баннеры просты во внедрении, не требуют дополнительных ресурсов, как в случае с видео и вызывают меньшее раздражение у пользователей. А также видеореклама — менее популярна, так как требует наличия собственного видеоплеера на сайте и часто негативно воспринимается пользователями из-за автоматического запуска.

Здесь отмечу еще один важный нюанс как только первый фрейм креатива загружен, он уже считается и Google платит за него. Существует также критерий видимости: для in-stream видеорекламы 50% пикселей рекламы должны быть видимы в окне браузера в течение непрерывных 2 секунд. Однако это не влияет на зачисление показа.

Пока мы общались, мне показалось, что эффективным будет комбо, если медиа совместят эти 2 варианта монетизации: партнерские материалы и Ad monetization. Что ты думаешь об этом?

Да, безусловно. Баннерная реклама не зависит от партнерских материалов или affiliate маркетинга и может сосуществовать с другими форматами рекламы. Если медиа выбирает такую монетизацию, то это не значит, что нужно обязательно постоянно показывать Google-рекламу. Здесь есть возможность временно убрать рекламу, забрендировать объявления под запрос медиа, или разместить собственные баннеры. Кроме этого, это не требует создания отдельного продукта или админпанели, поскольку все рекламные форматы могут быть интегрированы без значительных изменений.

Мурагер, а если этот материал читают редакторы небольших локальных медиа и они также задумываются об Ad monetization, могут ли они к вам обратиться с таким запросом? Существуют ли определенные критерии, которым медиа нужно соответствовать?

Лично от нас нет жестких критериев или ограничений. Но есть определенные ограничения у Google. Ваш сайт должен соответствовать Google Policy и не содержать таких нарушений, как: авторские права, контент для взрослых (21+), сексуальные скандалы, контент, содержащий насилие. В то же время Google различает рынки на Tier 1 и Tier 2 страны, поэтому покупательная способность пользователей в разных странах может значительно отличаться. Если у вас большой трафик, это хорошо, независимо от рынка. Если же у вас очень малый трафик (например, 50 тысяч пользователей в месяц) можно смело пробовать тестировать этот инструмент, усилив другими диджитал инструментами.

Перейдем к вопросу, который всех интересует больше всего, расскажи, пожалуйста, какой ориентировочный доход и за какой период может получить медиа используя Ad monetization?

Спасибо за этот вопрос, здесь сразу могу отметить — чем больше трафика на вашем сайте, тем больше доход может получить медиа. Конечно, сотрудничая с нами, вы получите готовые решения и мы поможем рассчитать доход индивидуально под каждый конкретный запрос, но есть один лайфхак, которым могу поделиться с вами. Для этого вам понадобятся такие данные, как месячная посещаемость вашего сайта, просмотры и количество баннеров на странице, а также их процент просмотра. Дополнительно стоит знать среднее eCPM в вашей нише.

Далее смело подставляйте полученные цифры в эту формулу: (Session*PV)/1000)*(Banners*0,7)*eCPM и получайте ориентировочный доход, который получит ваше медиа. Если говорить за период, то советую выделить минимум 2-3 месяца для отслеживания результатов монетизации, получения доверия от Google и выхода на стабильный уровень дохода.

Супер, уверены, что эта формула упростит и отбросит много вопросов от владельцев медиа. А как быть, относительно доверия, которое медиа отстраивают и наращивают годами, не повлияет ли такая монетизация на аудиторию?

Понимаю ваши опасения, но стоит понимать, что монетизация — это дополнительный способ заработка и решение об использовании такого метода все же остается за медиа. При этом есть возможность фильтровать рекламу, устанавливая ограничения на категории объявлений. Такая модерация рекламы происходит в рекламном кабинете, где благодаря фильтрам есть возможность нажать галочки на все категории, которые являются нежелательными и реклама больше не будет показываться. Например, вы можете запретить показ рекламы казино, дейтинг-сервисов и тому подобное. Такой подход позволяет сохранять доверие аудитории, контролируя качество и содержание рекламы. Кроме того, чтобы реклама выглядела более нативно и гармонично вписалась в дизайн сайта, можно проработать UI/UX дизайн объявления. Это поможет сделать рекламу менее навязчивой и менее заметной для пользователей.

Хотя Ad monetization и не новый инструмент на рынке, его называют важным этапом в развитии медийного рынка. Это точно не универсальное решение, но возможность для медиа стать более устойчивыми, независимыми, динамичными и использовать один из инструментов, который поможет увеличить доход, оптимизировав расходы и сохранив при этом лояльность аудитории.